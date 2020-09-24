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Diego
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Diego
№7
Нападающий
Diego
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Лига Европы Квалификация - 2020/2021
И
Г
П
Ж
Кр
Флориана
2
0
0
0
0
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Матчи
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:30
Флориана
0(2) : 0(4)
Флора
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Флориана
0
Флора
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:45
Линфилд
0 : 1
Флориана
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Линфилд
0
Флориана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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