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#Спортинг Лиссабон #Чемпионат Португалии

«Спортинг» поставил рекорд Португалии по матчам без поражений – он до сих пор ни разу не проиграл в сезоне

06 мая, 11:30

«Спортинг» выиграл у «Риу Аве» 2:0 в 31-м туре чемпионата Португалии.

«Спортинг» идет первым в таблице с 24 победами и семью ничьими после 31 матча. Серия – рекордная для лиги.

«Спортинг» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. За три тура до конца он опережает «Порту» на девять очков, имея на игру больше.

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