Спортинг Лиссабон
Чемпионат Португалии
«Спортинг» поставил рекорд Португалии по матчам без поражений – он до сих пор ни разу не проиграл в сезоне
06 мая, 11:30
«Спортинг» выиграл у «Риу Аве» 2:0 в 31-м туре чемпионата Португалии.
«Спортинг» идет первым в таблице с 24 победами и семью ничьими после 31 матча. Серия – рекордная для лиги.
«Спортинг» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов. За три тура до конца он опережает «Порту» на девять очков, имея на игру больше.
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