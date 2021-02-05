Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
В 17-м туре чемпионата Португалии «Белененсеш» принимал «Порту» (0:0). Матч продолжался 108 минут. Так много времени было добавлено из-за жуткой травмы игрока «Порту».
Вратарем «Белененсеша» был Станислав Крицюк. В конце матча он выходил на перехват и столкнулся с форвардом «Порту» Нану. Тот потерял сознание и лежал без движения. На поле выехала машина скорой помощи. Крицюк в это время прикладывал к своей голове лед.
Одни игроки «Порту» в слезах следили за происходящим, другие молились. Тренер Сержиу Консейсау ругался с судьей, выйдя прямо к месту происшествия, после чего получил желтую карточку.
A Bola пишет, что, судя по трансляции, при перемещении носилок в машину Нану уже пришел в себя. Информацию подтвердил Пепе: «Врачи сказали мне, что он уже в сознании». Пепе заодно раскритиковал судью за то, что он не дал пенальти в этом эпизоде.
«Порту» позже в твиттере дал первую информацию: Нану в больнице Лиссабона, он получил сотрясение мозга, находится в сознании, ориентируется во времени и пространстве и останется под наблюдением врачей.
Матч возобновился примерно через 15 минут и был доигран.
Нану 26 лет. В португальской лиге он дебютировал в игре против второй команды «Порту», провел пять лет в «Маритиму», в «Порту» перебрался в 2020-м. У него есть несколько матчей за сборную Гвинеи-Бисау, с которой он ездил на Кубок Африки два года назад.
Нану, мы с тобой. Возвращайся скорее.