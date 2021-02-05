Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой

A Bola пишет, что, судя по трансляции, при перемещении носилок в машину Нану уже пришел в себя. Информацию подтвердил Пепе: «Врачи сказали мне, что он уже в сознании». Пепе заодно раскритиковал судью за то, что он не дал пенальти в этом эпизоде.

«Порту» позже в твиттере дал первую информацию: Нану в больнице Лиссабона, он получил сотрясение мозга, находится в сознании, ориентируется во времени и пространстве и останется под наблюдением врачей.

Матч возобновился примерно через 15 минут и был доигран.

Нану 26 лет. В португальской лиге он дебютировал в игре против второй команды «Порту», провел пять лет в «Маритиму», в «Порту» перебрался в 2020-м. У него есть несколько матчей за сборную Гвинеи-Бисау, с которой он ездил на Кубок Африки два года назад.