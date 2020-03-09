Дичь в Португалии – игрок перебивал пенальти, пока не забил. Судью уже отстранили

В третьей лиге чемпионата Португалии встречались «Торренсе» (девятое место) и «Анадия» (третье, борется за выход в лигу выше). «Торренсе» дома выиграл 2:1, но в матче произошел судейский скандал.

При счете 1:0 в пользу «Анадии» в ее ворота был назначен пенальти, заодно судья удалил ее защитника, хотя нарушение не было агрессивным, и это не был фол последней надежды.

Еще интереснее было дальше.

• Игрок «Торренсе» пробил пенальти и промазал – мяч прошел мимо ворот. Судья дал команду перебить и указал на игрока «Анадии», вероятно, выбежавшего за линию до удара, хотя в его сторону даже не смотрел.

• Пенальтист «Торренсе» повторил удар, и его потащил вратарь. Судья снова дал указание перебить и дал желтую карточку защитнику, хотят тот вбежал в штрафную уже во время удара.

• В третий раз игрок «Торренсе» забил пенальти, а защитники на линии уже даже не двигались в сторону ворот.