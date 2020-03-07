Баду Ндиайе
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#Баду Ндиайе #Футбол #Трабзонспор #Чемпионат Турции

Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕

07 марта, 21:20

ФК Трабзонспор

Прямо сейчас «Трабзонспор» идет на втором месте в чемпионате Турции. По потерянным очкам команда вообще равна с лидирующим «Истанбулом». Все могло быть еще лучше, но в матче против «Газиантепа» выиграть не получилось (1:1). Зато полузащитник «Трабзонспора» Баду Ндиайе отметился необычным решением – съел тренерскую записку.

Впервые мы увидели этот эпизод в твиттере Эльвина Керимова. Вот официальное видео:

Сенегалец Ндиайе принадлежит «Сток Сити», но уже второй сезон играет в чемпионате Турции. В прошлом году его брал в аренду «Галатасарай», в этом – «Трабзонспор». Ндиайе – талисман для команд, где играет. С ним в составе турецкие клубы выигрывают большинство матчей. Особенно сильно это проявляется в моменты, когда он только появляется в команде. 

Не зря свой переход в «Трабзонспор» сам Ндиайе называл новогодним сюрпризом.

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