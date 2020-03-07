Игрок «Трабзонспора» во время матча съел тренерскую записку 🍕
Прямо сейчас «Трабзонспор» идет на втором месте в чемпионате Турции. По потерянным очкам команда вообще равна с лидирующим «Истанбулом». Все могло быть еще лучше, но в матче против «Газиантепа» выиграть не получилось (1:1). Зато полузащитник «Трабзонспора» Баду Ндиайе отметился необычным решением – съел тренерскую записку.
Впервые мы увидели этот эпизод в твиттере Эльвина Керимова. Вот официальное видео:
Сенегалец Ндиайе принадлежит «Сток Сити», но уже второй сезон играет в чемпионате Турции. В прошлом году его брал в аренду «Галатасарай», в этом – «Трабзонспор». Ндиайе – талисман для команд, где играет. С ним в составе турецкие клубы выигрывают большинство матчей. Особенно сильно это проявляется в моменты, когда он только появляется в команде.
Не зря свой переход в «Трабзонспор» сам Ндиайе называл новогодним сюрпризом.