Российский футболист пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал

В этом сезоне Садаев сыграл всего четыре матча в Суперлиге (все – выйдя на замену, в общей сложности – 54 минуты), провел полную игру на Кубок. Все так же без голов.

Потом Садаев пропал во время перерыва на матчи сборных. Главный тренер «Анкарагюджю» Мустафа Каплан сообщил: «Он сейчас не с нами, и мы не можем с ним связаться, считаем, что это необходимо сообщить нашим фанатам».

Садаев отреагировал в инстаграме: «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все». У футболиста закрытый аккаунт. Подробностей нет. Зато есть скриншот – сообщение он сопроводил веселыми эмодзи.