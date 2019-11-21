Российский футболист пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал
Что случилось?
Российский 30-летний форвард Заур Садаев покинул «Ахмат» в феврале, перейдя на правах аренды в турецкий «Анкарагюджю». В сезоне-2018/19 он сыграл там семь матчей, голов не забил, а клуб финишировал 13-м в Суперлиге в трех очках от зоны вылета с разницей мячей «минус 15». Лишь у двух команд чемпионата разница была хуже.
В июле Садаев, как сообщает сайт «Анкарагюджю», подписал однолетний контракт с этим клубом.
В этом сезоне Садаев сыграл всего четыре матча в Суперлиге (все – выйдя на замену, в общей сложности – 54 минуты), провел полную игру на Кубок. Все так же без голов.
Потом Садаев пропал во время перерыва на матчи сборных. Главный тренер «Анкарагюджю» Мустафа Каплан сообщил: «Он сейчас не с нами, и мы не можем с ним связаться, считаем, что это необходимо сообщить нашим фанатам».
Садаев отреагировал в инстаграме: «Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все». У футболиста закрытый аккаунт. Подробностей нет. Зато есть скриншот – сообщение он сопроводил веселыми эмодзи.
Интересно, что на сайте Transfermarkt Садаев числится в аренде от «Ахмата», которая закончилась 18 ноября.
Кто такой Садаев?
- Воспитанник «Ахмата», профессиональной карьере – 13 лет;
- Его отец долго играл за грозненские «Терек» и «Эрзу». В 1992 год погиб в автокатастрофе;
- Заур Садаев 12 сезонов числился в «Ахмате» (ранее – «Тереке»), за 133 игры (по другим данным – 138) во всех турнирах у него 20 голов. Самый продуктивный сезон – 2015/16, пять мячей в РПЛ;
- Играл на правах аренды за израильский «Бейтар», польские «Лех» и «Лехию». В «Лехе» – лучший сезон в карьере, девять голов во всех турнирах (2014/15).
В этом сезоне «Анкарагюджю» с Садаевым идет предпоследним в таблице после 17 туров.
Чем еще он известен?
• В 2011 году, играя за «Терек», столкнулся с вратарем «Ростова» Деяном Радичем – голкипер получил разрыв почки, которую пришлось удалить. Защитник «Ростова» Анис Буссаиди уверен, что Садаев сознательно пошел в стык, а Радич отверг такую версию. Садаев извинился перед Радичем, «Терек» выплатил $50 тысяч на восстановление голкипера.
• Через два года на несколько месяцев перешел в «Бейтар» вместе с Джабраилом Кадиевым. Фанаты из группировки «Ла Фамилиа» были агрессивно настроены против перехода двух мусульманских футболистов. Во время первой тренировки фанаты оскорбляли игроков и тренеров, а через неделю сожгли клубный офис, где сильно пострадал музей с наградами «Бейтара».
К футболистам приставили охрану. В одном из матчей Садаев забил гол, и тогда фанаты «Бейтара» ушли со стадиона в знак протеста. «Не хотел бы возвращаться к этой истории. Что было, то было, – позже говорил Садаев. – И штаб, и футболисты нас поддерживали, делали все, чтоб мы чувствовали себя комфортно».
• Садаев отыграл полный сезон за «Лех», где стал чемпионом Польши и финалистом Кубка. «В польском чемпионате много силовой борьбы. По мне, так там играть тяжелее, хотя в российском чемпионате гораздо больше мастеровитых футболистов», – рассказывал он.
• В сентябре 2017-го Рамзан Кадыров подарил Митришеву, Уциеву и Садаеву по «Мерседесу». Садаеву, по словам корреспондента «Наш футбол» Адама Ахмадова автомобиль достался «за то, что он ярко проявляет себя в последних матчах». Тогда Садаев забил победный гол в ворота ЦСКА, а вообще за предшествующий событию с подарком месяц отличился трижды в пяти матчах на старте сезона-2017/18.