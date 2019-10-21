Березуцкие – инвесторы: онлайн-медицина, венчурный фонд, юриспруденция

Братья Березуцкие успешно работают в «Витессе». Только недавно Леонид Слуцкий рассказывал в интервью программе «Тает лед», что Березуцкие в «Витессе» совсем не из-за денег. Их зарплаты даже не хватает на съем нормального жилья в Арнеме. Зато финансы от игровой карьеры Березуцкие сейчас успешно используют и вкладывают.

Новости такие: Алексей и Василий Березуцкие приобрели по 25% в компании ООО «Телемед». Сделка произошла еще в июле. «Телемед» – сервис по удаленной врачебной консультации. Новость об этом первым сообщил портал Rusbase. Уставный капитал компании вырос до 33 миллионов рублей, хотя финансовые подробности сделки с Березуцкими пока не раскрываются.

Это не первые вложения Березуцких. Еще в 2010 году они получили доли во владении юридической фирмой «Амулекс». Каждому из братьев сейчас принадлежат по 12,5%, хотя до 2018 года у них было по 25% компании. «Ведомости» писали, что часть своих долей Березуцкие продали в феврале 2018-го.