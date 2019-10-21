Березуцкие – инвесторы: онлайн-медицина, венчурный фонд, юриспруденция
Братья Березуцкие успешно работают в «Витессе». Только недавно Леонид Слуцкий рассказывал в интервью программе «Тает лед», что Березуцкие в «Витессе» совсем не из-за денег. Их зарплаты даже не хватает на съем нормального жилья в Арнеме. Зато финансы от игровой карьеры Березуцкие сейчас успешно используют и вкладывают.
Новости такие: Алексей и Василий Березуцкие приобрели по 25% в компании ООО «Телемед». Сделка произошла еще в июле. «Телемед» – сервис по удаленной врачебной консультации. Новость об этом первым сообщил портал Rusbase. Уставный капитал компании вырос до 33 миллионов рублей, хотя финансовые подробности сделки с Березуцкими пока не раскрываются.
Это не первые вложения Березуцких. Еще в 2010 году они получили доли во владении юридической фирмой «Амулекс». Каждому из братьев сейчас принадлежат по 12,5%, хотя до 2018 года у них было по 25% компании. «Ведомости» писали, что часть своих долей Березуцкие продали в феврале 2018-го.
Все в том же 2018 году Березуцкие завершили игровую карьеру. Между этим событием и переходом в «Витесс» в штаб к Леониду Слуцкому братья создали венчурный фонд. Цель такой сделки – инвестиции в технологии спорта. Тогда же Василий и Алексей впервые полноценно рассказали, что теперь серьезно занимаются инвестициями.
Вот ответ братьев, когда их спросили о том, в какие сферы они инвестировали: «Во многие. Металлургия, технологии (в том числе блокчейн), финансы, ритейл, банки, еще какие-то вещи. Иногда сбиваемся со счета проектов. Как и все, начинали с мизерных шагов – покупка акций. Потом пошли бонды, покупка других ценных бумаг».
Еще во время игровой карьеры Березуцкие развивали собственный бизнес. Например, им давно принадлежит «Премьер футбол групп» – поставщик спортивных товаров и экипировки. Интересно, что там Березуцкие контролировали по 18% долей. В 2015 году в этот бизнес вошел Владимир Габулов – об этом рассказывал «Лайф».
В ближайшее время Березуцких ожидают новые вложения. Вместе с Леонидом Слуцким они планируют строительство нового стадиона в Волгограде. «Спорт-Экспресс» писал, что стоимость арены варьируется на цифре в 45-50 миллионов рублей. Называться арена будет «Бомбонера», а задумано все это для тренировок детей.