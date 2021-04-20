Василий Березуцкий

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Футбол
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и будет работать в тренерском штабе брата Алексея
#Василий Березуцкий
Футбол
Василий Березуцкий официально вошел в тренерский штаб «Краснодара» после ухода из ЦСКА
#Василий Березуцкий
Футбол
Василий Березуцкий ушел из ЦСКА. Он войдет в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре»
#Василий Березуцкий
Футбол
РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
#Кубок России
Футбол
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
#ЦСКА
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России
#Юрий Жирков
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Березуцкие – инвесторы: онлайн-медицина, венчурный фонд, юриспруденция
#Василий Березуцкий
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