Иногда шейхи не разбрасываются деньгами и не строят империи. «Малага» – такой пример
В 2010-м «Малага» балансировала на грани пропасти. У клуба почти не было денег на дорогие покупки, перед сотрудниками и футболистами были долги по зарплате, а испанские бизнесмены отказывались от варианта с покупкой контрольного пакета акций «Малаги».
Тогда же появился шейх Абдулла бин Нассер бин Абдулла Аль Ахмед Аль Тани или просто шейх Абдулла (или Аль Тани), который приобрел «Малагу» всего за 36 миллионов евро.
Покупка клуба – уловка. Так он всего лишь вышел на испанский рынок
Малага – полумиллионный портовый город в Испании. Основной способ заработка связан с торговлей, гостиничным бизнесом, судопроизводством. Шейх Абдулла постепенно осваивал этот рынок – контактировал с местными бизнесменами. Но для того, чтобы городские власти и городской совет одобрил строительство отеля возле порта, ему нужно было сделать что-то, чтобы привлечь их внимание. Покупка «Малаги» подходила под этот пунктик.
Первая пресс-конференция: шейх Абдулла рассуждает о глобальном. Он говорит о традициях «Реала», «Барсы» и других европейских грандов. На вопрос о том, что именно произойдет с «Малагой» в ближайшее время, Абдулла сказал: «Мы попробуем приблизиться к топ-клубам Ла Лиги. Посмотрим, получится ли у нас».
Хоть Абдулла и наобещал много хорошего для «Малаги», он не особо вкладывался в клуб. Главные инвестиции произошли летом 2011-го, когда в клуб пришли Касорла, Тулалан, Монреаль и Иско. В сезоне-2011/12 состоялось главное достижение в истории «Малаги» – она заняла 4 место в Ла Лиге и вышла в Лигу чемпионов. Но летом 2012-го Абдулла ни одного евро не дал на трансферы, чем вызвал первые подозрения со стороны болельщиков.
Дальше – знаменитый вылет от «Боруссии» (когда за 3 минуты до конца ответной встречи было 2:1, но в итоге Дортмунд забил еще два гола и вышел дальше – 2:3) и отказ Абдуллы вкладывать в «Малагу» приличные деньги. В 2014-м шейх сказал: «Получать огромные инвестиции – это хорошо. Но «Малага» должна самостоятельно зарабатывать, чтобы выживать».
И, конечно же, у «Малаги» это не получалось. Талантливых выпускников академии не было. Иско, Рондон, Касорла и Монреаль вскоре уехали (клуб их продал даже не за пиковую стоимость). А все, что было у «Малаги» – сравнительно небольшие средства, чтобы набирать недорогих ветеранов и приобретать игроков у аутсайдеров Ла Лиги и команд Сегунды.
Зато шейх Абдулла к середине 2016-го открыл две гостиницы в Малаге: одну – возле порта, как и хотел, другую – в центре. Плюсом к этому в его владения вошли три ресторана и четыре частных пляжа. Чтобы показать заинтересованность в «Малаге», он назначил на руководящие должности своих родственников. Хотя без денег это не дало никакого результата.
С сезона-2011/12 «Малага» лишь раз потратила больше 12 миллионов евро за год – в сезоне-2016/17. Тогда в клуб приехали Кеко, Михаэль Сантос, Луис Эрнандес (проще говоря: малоизвестные игроки) и чудом вытащили его в середину турнирной таблицы.
Шейх знал, что акции «Малаги» падают, а в графе заработков ежегодный минус только увеличивается. После ухода из команды (в 2014-м – об этом позже) он основал в Катаре инвестиционный фонд BluBay (Абдулла стал его главой), которому доверил управление «Малагой».
«Мы требовали лишь уважения, признания, равноправия и доверия. Не для себя, но для болельщиков. Извиняюсь, но теперь я ухожу», – написал он в своем твиттере в июне 2014-го. С того момента всеми делами клуба занимаются его сыновья и родственники (он просто наблюдает за этим со стороны).
Строительство недвижимости в Малаге только уменьшило интерес шейха к футбольной команде. В сезоне-2017/18, когда у «Малаги» стало все совсем печально (выиграла первый матч в Ла Лиге только в конце октября, всего в том сезоне чемпионата Испании у нее было 5 побед), на ситуацию обратили внимание руководители Лиги. Они неоднократно угрожали боссам «Малаги» санкциями – ноль реакции, у них не было денег, чтобы покрыть долги.
Через год «Малага» рухнула в Сегунду, и уже взбунтовались болельщики. В 2018-м они просили президента и его сыновей продать команду. Шейх тогда порекомендовал им лучше поддерживать «Малагу», из-за этого начались акции протеста. Сейчас они продолжаются. Болельщики часто собираются на центральной площади города и устраивают шествие против Аль Тани.
Изначально ArabNews называло BluBay попыткой урегулировать финансирование «Малаги» и наладить получение прибыли. Позже журналисты портала выпустили огромный текст о том, что помимо проблем с «Малагой» у шейха были огромные проблемы со строительством недвижимости в Испании.
Абдулла вложил 400 миллионов евро на строительство отеля в Марбелье – проект прикрыли из-за бюрократических нарушений на стадии строительства. В ноябре-2017 андалусский суд аннулировал проект шейха по строительству гостиницы в 60 километрах от Малаги – все из-за отказов поддержать финансово клуб.
У него были проблемы с законом – катарский суд приговорил шейха к трем годам заключения из-за финансовых махинаций. Абдулла откупился. Чуть позже суды изъяли у него несколько дорогих автомобилей за просроченные платежи по налогам – он просто закрыл на это глаза.
Шейх воевал с фанатами. Он уничтожает клуб, хотя получает зарплату
Аль Тани много возмущался по поводу отсутствия равноправия в Испании. Он пробовал выкупить стадион «Малаги», чтобы запустить реконструкцию – власти региона отказали. Шейх посылал в администрацию города заявку на строительство новой академии – никто не пошел навстречу.
Сейчас шейх не против продажи «Малаги». Проблема в том, что он хочет получить сумму, которую потратил на клуб изначально (напоминаем – 36 миллионов). Желающих пойти на эту сделку особо нет. По данным Marca, долг «Малаги» составляет 20 миллионов евро. Потенциальному покупателю придется потратить больше полусотни миллионов и взять за эти деньги середняка Сегунды.
Ситуацию ухудшает положение шейха и его сыновей относительно других сотрудников команды. Пока в том числе и руководители не получают зарплату по несколько месяцев, Абдулле и его сыновьям стабильно прилетает кэш на банковские карты.
Сейчас клуб, чтобы выжить, ввел зарплатный потолок (такого нет в европейском футболе, термин распространен в НБА и НХЛ). «Малага» каким-то чудесным образом подписала Синдзи Окадзаки в конце июля. Но клуб расторг с ним контракт в последний день трансферного окна из-за того, что с его зарплатой выходит за рамки поставленного бюджета.
«В 2010-м Аль Тани пообещал нам, что выведет «Малагу» в топ-клубы Испании, – говорил глава фанатской группировки «Малаги» в прошлом году. – Сейчас все сошло к тому, что мы боремся за выживание. Нам больно осознавать, что творится с клубом. У него нет денег, мы потеряли весь имидж. В это время ежегодно Аль Тани и его семейство, сидящее в управлении, получает от «Малаги» по 1,44 миллиона евро. Этот проект ориентирован на то, чтобы доить нашу команду, а не выводить его на высокий уровень».