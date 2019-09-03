Иногда шейхи не разбрасываются деньгами и не строят империи. «Малага» – такой пример

Покупка клуба – уловка. Так он всего лишь вышел на испанский рынок

Малага – полумиллионный портовый город в Испании. Основной способ заработка связан с торговлей, гостиничным бизнесом, судопроизводством. Шейх Абдулла постепенно осваивал этот рынок – контактировал с местными бизнесменами. Но для того, чтобы городские власти и городской совет одобрил строительство отеля возле порта, ему нужно было сделать что-то, чтобы привлечь их внимание. Покупка «Малаги» подходила под этот пунктик.

Первая пресс-конференция: шейх Абдулла рассуждает о глобальном. Он говорит о традициях «Реала», «Барсы» и других европейских грандов. На вопрос о том, что именно произойдет с «Малагой» в ближайшее время, Абдулла сказал: «Мы попробуем приблизиться к топ-клубам Ла Лиги. Посмотрим, получится ли у нас».

Хоть Абдулла и наобещал много хорошего для «Малаги», он не особо вкладывался в клуб. Главные инвестиции произошли летом 2011-го, когда в клуб пришли Касорла, Тулалан, Монреаль и Иско. В сезоне-2011/12 состоялось главное достижение в истории «Малаги» – она заняла 4 место в Ла Лиге и вышла в Лигу чемпионов. Но летом 2012-го Абдулла ни одного евро не дал на трансферы, чем вызвал первые подозрения со стороны болельщиков.

Дальше – знаменитый вылет от «Боруссии» (когда за 3 минуты до конца ответной встречи было 2:1, но в итоге Дортмунд забил еще два гола и вышел дальше – 2:3) и отказ Абдуллы вкладывать в «Малагу» приличные деньги. В 2014-м шейх сказал: «Получать огромные инвестиции – это хорошо. Но «Малага» должна самостоятельно зарабатывать, чтобы выживать».