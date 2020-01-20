Шоу в Турции: вратарь отбил два подряд пенальти, удалился, в ворота встал полевой – и тоже отбил!

Третий по силе турецкий футбольный дивизион поделен на две группы – красную и белую. В красной играли два середняка – «Усак» принимал «Эрген».

«Усак» уверенно вел 2:0 к концу игры и получил пенальти в свои ворота.

• Первый удар голкипер Эрсин Айдын отразил. Но судье не понравилось, что вратарь покинул линию ворот перед ударом. Пенальти – перебить, киперу – предупреждение.

• Айдын отразил и второй удар. И его снова не засчитали по той же причине. А вратарю дали вторую желтую карточку и отправили с поля.

• В ворота встал защитник Левент Актюг, надел перчатки и отразил третий удар! На этот раз все было по правилам: