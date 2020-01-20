Шоу в Турции: вратарь отбил два подряд пенальти, удалился, в ворота встал полевой – и тоже отбил!
Третий по силе турецкий футбольный дивизион поделен на две группы – красную и белую. В красной играли два середняка – «Усак» принимал «Эрген».
«Усак» уверенно вел 2:0 к концу игры и получил пенальти в свои ворота.
• Первый удар голкипер Эрсин Айдын отразил. Но судье не понравилось, что вратарь покинул линию ворот перед ударом. Пенальти – перебить, киперу – предупреждение.
• Айдын отразил и второй удар. И его снова не засчитали по той же причине. А вратарю дали вторую желтую карточку и отправили с поля.
• В ворота встал защитник Левент Актюг, надел перчатки и отразил третий удар! На этот раз все было по правилам:
Интересно, что все три удара наносил один и тот же футболист – он так и не забил ни разу. В комментариях сразу же припомнили Мартина Палермо и его знаменитую историю, когда форвард сборной Аргентины не забил три пенальти в игре с Колумбией на Кубке Америки.
Главный тренер «Усака» Хасан Эркин Шимшир не забудет эту игру: «У нас был шанс выиграть и крупнее. А так, матч отлично закончился: два пенальти отразил вратарь, еще один – наш полевой игрок. Никогда не видел ничего подобного».
А вот и фото главных героев. Айдын (вратарь) – справа, Актюг (вообще-то, защитник, но теперь и немножко вратарь) – слева: