Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»

Главным героем матча стал вратарь «Байера» Лукаш Градецки. За 90 минут игрового времени он сделал 10 сейвов (лучший показатель для голкиперов чемпионата Германии в этом сезоне), отбив 10 из 11 ударов, которые «Бавария» нанесла в створ. А в первом тайме с ним произошла интересная история.

У Градецки проблемы со зрением, из-за чего на матчи он выходит в линзах. После столкновения с Сержем Гнабри в первом тайме Градецки потерял одну, а после матча он сказал:

«Это произошло, когда Серж Гнабри столкнулся со мной. Я почувствовал, что потерял линзу. Я не видел этим глазом практически ничего почти 20 минут. С нетерпением ждал перерыва, чтобы заменить линзы. Хорошо, что «Бавария» не забила мне в этот момент».