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#Лукаш Градецки #Футбол #Бундеслига #Бавария #Мануэль Нойер #Байер

Вратарь «Байера» полтайма ничего не видел из-за выпавшей линзы. В этом матче он победил «Баварию»

01 декабря 2019, 12:20

Матч с «Байером» для «Баварии» – второе домашнее и третье поражение в этом сезоне. В этой встрече у «Баварии» было преимущество во всем: в плане владения, по числу ударов, по количеству выигранных единоборств и многим другим показателям.

Главным героем матча стал вратарь «Байера» Лукаш Градецки. За 90 минут игрового времени он сделал 10 сейвов (лучший показатель для голкиперов чемпионата Германии в этом сезоне), отбив 10 из 11 ударов, которые «Бавария» нанесла в створ. А в первом тайме с ним произошла интересная история.

У Градецки проблемы со зрением, из-за чего на матчи он выходит в линзах. После столкновения с Сержем Гнабри в первом тайме Градецки потерял одну, а после матча он сказал:

«Это произошло, когда Серж Гнабри столкнулся со мной. Я почувствовал, что потерял линзу. Я не видел этим глазом практически ничего почти 20 минут. С нетерпением ждал перерыва, чтобы заменить линзы. Хорошо, что «Бавария» не забила мне в этот момент».

Мануэль Нойер даже респектанул Градецки за такой матч: «У нас не все получалось. Нам не хватило сосредоточенности. А вот у Градецки получалось как раз все. Он провел великолепный матч».

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Все фото: dpa/Global Look Press
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