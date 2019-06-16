Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти

На ЧМ Лунин провел шесть матчей: в четырех пропустил по одному мячу (два – с пенальти), еще две игры отыграл на ноль . Действия во время одиннадцатиметровых – еще одно достоинство 20-летнего вратаря. В матче с Нигерией он отразил один из двух пенальти, чем улучшил и без того уникальную статистику.

За всю карьеру у Лунина уже пять отбитых ударов с пенальти. Всего ему били их 11 раз – с такими показателями Лунин выделяется среди всех вратарей мира. У него была серия из четырех отраженных пенальти подряд на клубном уровне – это зацепило «Днепр», «Зарю» и «Леганес» (дважды).

Впервые про Лунина заговорили по всей Европе летом 2018-го, когда «Реал» заплатил за него «Заре» больше восьми миллионов евро. Тогда за Лунина боролись «Интер», «Наполи» и английские топ-клубы, но «Реал» всех опередил и вложился в перспективного парня. Только сыграть в Мадриде ему пока так и не дали.