Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
Украина выиграла молодежный чемпионат мира, хотя до этого никогда не проходила дальше 1/8 финала. Большинство плюсов от победы словил вратарь Андрей Лунин. Его признали лучшим голкипером турнира, но Лунин выделялся и среди всех игроков украинской молодежки. Звезд такого уровня в этой команде просто нет.
На ЧМ Лунин провел шесть матчей: в четырех пропустил по одному мячу (два – с пенальти), еще две игры отыграл на ноль. Действия во время одиннадцатиметровых – еще одно достоинство 20-летнего вратаря. В матче с Нигерией он отразил один из двух пенальти, чем улучшил и без того уникальную статистику.
За всю карьеру у Лунина уже пять отбитых ударов с пенальти. Всего ему били их 11 раз – с такими показателями Лунин выделяется среди всех вратарей мира. У него была серия из четырех отраженных пенальти подряд на клубном уровне – это зацепило «Днепр», «Зарю» и «Леганес» (дважды).
Впервые про Лунина заговорили по всей Европе летом 2018-го, когда «Реал» заплатил за него «Заре» больше восьми миллионов евро. Тогда за Лунина боролись «Интер», «Наполи» и английские топ-клубы, но «Реал» всех опередил и вложился в перспективного парня. Только сыграть в Мадриде ему пока так и не дали.
Лунина покупали уже после ухода из клуба Зинедина Зидана. Тогда новый состав подбирал Лопетеги, а потом дорабатывал Солари. Когда Зидан вернулся, Лунина в «Реале» он уже не застал. Вратаря отдали в аренду в «Леганес», где тот сыграл только пять матчей в Примере. Нормально заиграть в основе не получилось и там.
В своем первом испанском сезоне Лунин не проявил себя в «Реале» из-за конкуренции. Вместе с ним в команду пришел звездный Тибо Куртуа, а в составе оставался Кейлор Навас. Возвращение Зидана совпало с появлением в основе его сына – весной в «Реале» получали шанс вообще все, кто был в команде.
Для ушедшего в аренду Лунина ни на что не повлияла даже продажа Кико Касильи в «Лидс» – у «Реала» и без него слишком много качественных вратарей. Выставлен на продажу Кейлор Навас (сейчас по нему ждут предложения), но еще в мае Marca пульнула важный инсайд: Зидану нравится подбор вратарей из Куртуа и Люки.
Лунин снова в минусе, хотя руководство «Реала» хочет на роль дублера Куртуа именно его. Сам Лунин ожидаемо готов попробоваться в «Реале». «Леганес» тоже хочет его сохранить и дать место в основе – такой роли у Лунина не было ни в одной команде в этом сезоне.
В том материале Marca прописала еще один ключевой пункт: Зидан не видит больших различий между своим сыном Люкой и Луниным. При этом Лунин попал в сотню претендентов на Golden Boy, проявил себя на всех уровнях, а по возрасту даже моложе Люки.
Зидан-тренер коротко отвечал на все претензии, что раскладка вратарей будет известна только в следующем сезоне. Июньская победа на молодежном ЧМ – хороший аргумент для Лунина, чтобы ему дали хотя бы один нормальный шанс в «Реале». У Люки Зидана похожих достижений просто нет.