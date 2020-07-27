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Футбол
Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
27 июля, 20:02
Недавно «Саутгемптон» отпраздновал сезонный рекорд по гостевым очкам роликом под игру «Супер Марио», а теперь таким же образом инстаграм португальской лиги показал поход «Порту» за чемпионством.
«Порту» в первом туре проиграл «Жил Висенте», затем выиграл семь матчей подряд. Были еще три поражения и четыре ничьи, остальные – победы. Ровно так и показано в ролике:
«Порту» выиграл чемпионство за два тура до конца сезона, хотя после 19 туров у «Бенфики» было 18 побед и одно поражение, а «Порту» отставал от нее на семь очков.
Перед паузой из-за пандемии было сыграно 24 тура, «Порту» опережал «Бенфику» на очко. К 32-му туру «Порту» нарастил запас до восьми очков, на финише осталось плюс пять.