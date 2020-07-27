Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»

Недавно «Саутгемптон» отпраздновал сезонный рекорд по гостевым очкам роликом под игру «Супер Марио», а теперь таким же образом инстаграм португальской лиги показал поход «Порту» за чемпионством.

«Порту» в первом туре проиграл «Жил Висенте», затем выиграл семь матчей подряд. Были еще три поражения и четыре ничьи, остальные – победы. Ровно так и показано в ролике: