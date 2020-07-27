Порту
Чемпионат Португалии
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
1
#Порту #Футбол #Чемпионат Португалии

Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»

27 июля, 20:02

Недавно «Саутгемптон» отпраздновал сезонный рекорд по гостевым очкам роликом под игру «Супер Марио», а теперь таким же образом инстаграм португальской лиги показал поход «Порту» за чемпионством.

«Порту» в первом туре проиграл «Жил Висенте», затем выиграл семь матчей подряд. Были еще три поражения и четыре ничьи, остальные – победы. Ровно так и показано в ролике:

«Порту» выиграл чемпионство за два тура до конца сезона, хотя после 19 туров у «Бенфики» было 18 побед и одно поражение, а «Порту» отставал от нее на семь очков.

Перед паузой из-за пандемии было сыграно 24 тура, «Порту» опережал «Бенфику» на очко. К 32-му туру «Порту» нарастил запас до восьми очков, на финише осталось плюс пять.

Скриншот с сайта португальской лиги

Другие интересные истории из лиги за сезон
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Юрий Алеманов
28 июля, 07:22

Круто сделано

ответить
Все теги
#Порту
#Футбол
#Чемпионат Португалии