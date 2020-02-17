Мусса Марега
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#Мусса Марега #Футбол #Чемпионат Португалии #Порту

Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме

17 февраля, 14:46
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мусса Марега забил победный гол в матче «Порту» и «Гимараэша» (2:1). Во втором тайме он сам ушел с поля, объяснив это расистскими выкриками с трибун. Важный контекст: перед этим Марега праздновал гол перед трибунами соперника, а в его карьере был момент игры в составе «Гимараэша» в сезоне-2016/17.

В инстаграме Марега не сдерживался: «Хочу высказать идиотам, которые приходят на стадион и скандируют кричалки с расизмом – идите на ***. Еще благодарю судью, который не защитил меня и дал желтую карточку. Я защищал цвет своей кожи. Надеюсь, никогда больше не увижу вас на поле. Вы – позор».

Желтую карточку Марега получил, когда бил по собственной руке (африканские обычаи: благодарность родителям). Еще он поставил себе на голову одно из кресел – их в него кидали фанаты «Гимараэша». Во время матча уход Мареги никак не сказался на результате, у «Порту» еще оставалась замена.

«Боруссия», «Брага», «Спортинг» – все они поддержали Марегу в его порыве. «Порту» выпустил заявление, где объяснил позицию клуба. Там три пункта:

1) Вся структура «Порту» и его болельщики солидарны с Муссой Марегой, которого заставили занять решительную позицию после неоднократных расистских оскорблений.

2) «Порту» осуждал и продолжает осуждение расистского поведения. Оно является одним из самых плохих моментов в недавней истории португальского футбола и должно быть надлежащим образом наказано.

3) «Порту» и дальше останется в борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти. Вся команда сохраняет желание продолжать борьбу с ними на поле.

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