Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме

Мусса Марега забил победный гол в матче «Порту» и «Гимараэша» (2:1). Во втором тайме он сам ушел с поля, объяснив это расистскими выкриками с трибун. Важный контекст: перед этим Марега праздновал гол перед трибунами соперника, а в его карьере был момент игры в составе «Гимараэша» в сезоне-2016/17.

В инстаграме Марега не сдерживался: «Хочу высказать идиотам, которые приходят на стадион и скандируют кричалки с расизмом – идите на ***. Еще благодарю судью, который не защитил меня и дал желтую карточку. Я защищал цвет своей кожи. Надеюсь, никогда больше не увижу вас на поле. Вы – позор».

Желтую карточку Марега получил, когда бил по собственной руке (африканские обычаи: благодарность родителям). Еще он поставил себе на голову одно из кресел – их в него кидали фанаты «Гимараэша». Во время матча уход Мареги никак не сказался на результате, у «Порту» еще оставалась замена.