«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой», который состоится в пятницу. На обложке изображены темнокожие игроки команд – Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг. Заголовок – «Черная пятница».
Что за издание?
Corriere dello Sport – старейшее итальянское СМИ, считается одним из ведущих в стране. Оно было основано в 1924 году. По данным 2015 года, сайт посещали примерно 4,7 млн пользователей в месяц.
Corriere dello Sport входит в тройку крупнейших спортивных изданий Италии наряду с La Gazzetta dello Sport и Tuttosport.
Какова реакция?
Твит издания с этой обложкой вышел позже, чем ее заметили в интернете, поэтому за первый час он практически не собрал ретвитов, но накопил полсотни комментариев.
Комментарии практически все негативные. Актуальная подборка – люди пишут о небывалой степени расизма и задаются вопросом, что не так с авторами:
Кроме того, к Corriere dello Sport обратились коллеги. В частности, журналист CNN Джанлука Меццофиоре запросил комментарии по обложке от пресс-службы. Журналистка Сесилия Лагос (ESPN, BBC, The Guardian) покритиковала коллег. Представитель ESPN Маттео Бонетти написал, что шокирован:
Аккаунт «Ромы» на английском языке также отреагировал негативно:
«Нет слов», – реакция «Фиорентины».
Что вообще такое «черная пятница»?
Это пятница после Дня благодарения в США, с нее стартует рождественский сезон распродаж. В этот день большинство предприятий розничной торговли предлагает очень большие скидки. По статистике, в этот день покупки совершают более 200 миллионов человек. В этом десятилетии принято устраивать похожие распродажи и в России.
А название пошло от жителей Филадельфии, недовольных гигантскими дорожными пробками в этот день.
И это в разгар борьбы с расизмом в Италии?
Расизм в стране стал проблемой, которую все чаще обсуждают. Летом 2018 года темнокожая метательница диска Дэйзи Осакуе, выступающая за Италию, стала жертвой нападения – в нее бросили яйцо и повредили глаз, дошло даже до операции. Тогда дискуссии по этой проблеме возросли.
Был отмечен рост числа инцидентов с мигрантами, министра внутренних дел Маттео Сальвини раскритиковали за политику в отношении беженцев. Ситуация ухудшилась настолько, что, например, испанская El Mundo назвала волну нетерпимости «угрожающей, с которой Европа не сталкивалась со времен перед Второй мировой войной».
В итальянском футболе та же проблема, хотя с ней борются. Зимой был вопиющий случай: в матче «Интера» и «Наполи» от фанатов досталось защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали, и тогда вообще существовала угроза приостановки всего чемпионата. «Интер» наказали двумя матчами без зрителей. Но Кулибали и раньше подвергался расистским скандированиям – в играх против «Ювентуса» и «Лацио».
В мае фанаты «Кальяри» оскорбляли Мойзе Кена, но клуб избежал наказания.
Осенью пожаловался Марио Балотелли – хотел уйти с поля в игре его «Брешии» с «Вероной», настолько достали его выкриками чужие фанаты. Президент и главный тренер «Вероны» отрицали сам факт именно расизма, но на одном из видео слышны именно расистские оскорбления.
В четвертом туре приостановили игру «Аталанты» и «Фиорентины» – тоже из-за расизма в адрес защитника «Фио» Далберта, но потом матч продолжился. А сколько было еще незафиксированных случаев.
В сентябре на разгул расизма в итальянском футболе обратил внимание даже президент ФИФА Джанни Инфантино: «Положение дел не улучшается, и это очень серьезно. Надо выявлять виновных и выкидывать их со стадионов. Вы не должны бояться осуждать расистов. Мы должны бороться с ними, пока они не остановятся».
Пресс-служба Corriere dello Sport пока не дает комментариев – почему именно такой заголовок был выбран для публикации.