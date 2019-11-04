Балотелли постоянно психует из-за расизма, а его оскорбляют даже фанаты сборной
У «Брешии» в этом сезоне всего семь очков и 18 место в таблице. Марио Балотелли пока тоже не вывел команду из зоны вылета. В шести матчах у Балотелли только два мяча – оба в проигранных встречах. Забил Балотелли и в игре с «Вероной» (1:2), но еще раньше порывался бойкотировать матч. Выбил мяч на трибуны, пошел с поля. Его остановили только другие игроки.
Балотелли говорит, что это из-за расизма. «Позор вам, «людям» с фанатской трибуны. Вы кричали на меня, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жен, родителей и друзей. Позор», – написал Балотелли в комментариях к своему посту в инстаграме, где благодарил игроков и настоящих людей за их добрые послания.
Кулибали, Жервиньо, братья Боатенги – все поддержали Балотелли в его обращении. Сам матч временно приостанавливали, чтобы выдать обращение к трибунам. Football Italia опубликовала видео от одного из болельщиков, где четко слышны расистские оскорбления в момент психоза Балотелли. Только люди из «Вероны» все равно отрицают, что это был именно расизм.
«Мы ничего не слышали. Я приехал в «Верону» восемь лет назад и сразу увидел, что фанаты «Вероны» ироничны, но абсолютно не расисты. Когда Балотелли дебютировал здесь в «Милане» шесть лет назад, были эпизоды расизма, и мы осудили их. Неправильно обобщать, выступая за всех 20 тысяч фанатов, когда, возможно, пара человек что-то сказала», – рассказал президент «Вероны» Маурицио Сетти.
Поддержал его и главный тренер «Вероны» Иван Юрич: «Я не боюсь сказать, что сегодня не было расистских песнопений. Они могли издеваться над великим игроком, но там ничего не было. Ничего. Вы можете спросить его, там ничего не было. Мне противны расистские оскорбления, и я буду первым, кто осудит это, когда это произойдет. Они провоцировали его насмешками и саркастическими песнопениями, но они не были расистами. Все остальное – ложь».
Балотелли постоянно страдает от расизма
Еще в декабре 2018-го Балотелли рассказывал о своем отношении к расистам: «Вообще ничего не имею против обезьян. Зато я точно уверен, что обезьяны гораздо умнее людей, которые их изображают». Тогда же Балотелли был одним из игроков, кто снялся в фильме «Я не обезьяна», где показывали расизм в футболе. У самого Балотелли есть ганские корни.
До этого Балотелли часто оскорбляли в соцсетях. Естественно, что и там был расизм. Обычно с такими людьми Балотелли борется по одной схеме: публикует скриншоты их сообщений, а потом добавляет собственный наезд. «Вы – больная часть этого мира! Скажите мне эти вещи в лицо. Тогда посмотрим, защитит ли вас экран компьютера или телефон», – писал Балотелли.
Во Франции с Балотелли вообще приключилась целая история прямо на поле. Он пожаловался главному арбитру матча на расистские выкрики фанатов, а в ответ получил желтую карточку. Позже по действиям судьи начали расследование, предупреждение Балотелли отменили. Ситуацию быстро замяли.
Когда «Ницца» играла с «Бастией», Балотелли опять пожаловался на расизм. Реакция со стороны «Бастии» была похожей на руководителей «Вероны». За клуб вступился смотревший матч защитник «Лилля» Пальмьери, который обвинил Балотелли в обычном поиске оправданий. Лигу все это не устроило: чуть позже с «Бастии» сняли очко, а фанатскую трибуну условно дисквалифицировали.
Балотелли не принимают даже болельщики сборной Италии. Когда Манчини объявлял, что Балотелли может стать капитаном сборной, фанаты взбунтовались. «Мой капитан – человек итальянской крови», – такой баннер вывесили на трибунах во время товарищеского матча Италии и Саудовской Аравии. Балотелли тогда ответил, что и без повязки станет примером для иммигрантов.