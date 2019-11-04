Балотелли постоянно психует из-за расизма, а его оскорбляют даже фанаты сборной

Кулибали, Жервиньо, братья Боатенги – все поддержали Балотелли в его обращении. Сам матч временно приостанавливали, чтобы выдать обращение к трибунам. Football Italia опубликовала видео от одного из болельщиков, где четко слышны расистские оскорбления в момент психоза Балотелли. Только люди из «Вероны» все равно отрицают, что это был именно расизм.

«Мы ничего не слышали. Я приехал в «Верону» восемь лет назад и сразу увидел, что фанаты «Вероны» ироничны, но абсолютно не расисты. Когда Балотелли дебютировал здесь в «Милане» шесть лет назад, были эпизоды расизма, и мы осудили их. Неправильно обобщать, выступая за всех 20 тысяч фанатов, когда, возможно, пара человек что-то сказала», – рассказал президент «Вероны» Маурицио Сетти.

Поддержал его и главный тренер «Вероны» Иван Юрич: «Я не боюсь сказать, что сегодня не было расистских песнопений. Они могли издеваться над великим игроком, но там ничего не было. Ничего. Вы можете спросить его, там ничего не было. Мне противны расистские оскорбления, и я буду первым, кто осудит это, когда это произойдет. Они провоцировали его насмешками и саркастическими песнопениями, но они не были расистами. Все остальное – ложь».