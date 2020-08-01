Брешиа

Брешиа
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bresciacalcio.it
Страна
Италия
Стадион
Марио Ригамонти
Тренер
Диего Лопес
Д. Лопес
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
2
Стефано Сабелли С. Сабелли 		Защ 29 29 0 3 3 0
4
Сандро Тонали С. Тонали 		Пол 21 28 1 3 7 0
3
Алеш Матею А. Матею 		Защ 25 25 0 0 9 1
1
Йессе Йоронен Й. Йоронен 		Вра 29 25 0 0 1 0
14
Джон Чансельор Д. Чансельор 		Защ 30 21 3 0 3 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Дженоа
38 10 9 19 47:73 39
18
Лечче
38 9 8 21 52:85 35
19
Брешиа
38 6 7 25 35:79 25
20
СПАЛ
38 5 5 28 27:77 20
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Результаты
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:00
Брешиа
1 : 1
Сампдория
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 19:00
38 тур
Брешиа
1
Сампдория
1
Италия. Серия А , 38 тур
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Лацио
2 : 0
Брешиа
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
37 тур
Лацио
2
Брешиа
0
Италия. Серия А , 37 тур
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
Брешиа
1 : 2
Парма
25.07.2020 25 июля 2020 сб 18:15
36 тур
Брешиа
1
Парма
2
Италия. Серия А , 36 тур
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
Италия. Серия А , 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
Италия. Серия А , 34 тур
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