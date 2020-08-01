Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
2Стефано Сабелли С. Сабелли
|Защ
|29
|29
|0
|3
|3
|0
|
4Сандро Тонали С. Тонали
|Пол
|21
|28
|1
|3
|7
|0
|
3Алеш Матею А. Матею
|Защ
|25
|25
|0
|0
|9
|1
|
1Йессе Йоронен Й. Йоронен
|Вра
|29
|25
|0
|0
|1
|0
|
14Джон Чансельор Д. Чансельор
|Защ
|30
|21
|3
|0
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|38
|10
|9
|19
|47:73
|39
|
18
|38
|9
|8
|21
|52:85
|35
|
19
|38
|6
|7
|25
|35:79
|25
|
20
|38
|5
|5
|28
|27:77
|20
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