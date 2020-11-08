Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D

А теперь главные хайлайты сезона в «Брешии» с участием Марио Балотелли:

• Вышел на поле во всех турнирах 19 раз (в общей сложности – 1409 минут) и забил пять голов.

• В сентябре-2019 сказал, что мечтает поехать на Евро.

• Спустя месяц после перехода забил первый гол за «Брешию».

• В октябре оказалось, что зарплата Балотелли вырастет в четыре раза – для этого «Брешии» нужно лишь остаться в Серии А.

• В ноябре попал в расистский скандал. Фанаты «Вероны» оскорбляли его на расовой почве. В некоторых последующих матчах оскорбления в адрес Балотелли продолжились.

• В конце ноября Балотелли впервые выгнали с тренировки «Брешии»: он слишком ленился.

• В январе попал в аварию. Балотелли ехал на пассажирском сидении и не пострадал.

• В начале 2020-го неизвестная девушка обвинила Балотелли в изнасиловании. Прокуратура разрулила дело в пользу Марио.

• В мае президент «Брешии» Массимо Челлино назвал Балотелли ребенком из-за его поведения.