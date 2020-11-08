Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
Год и три месяца назад Марио Балотелли впервые за долгое время построил вокруг себя положительный образ. Предложений от топ-клубов не было, контракт с «Марселем» закончился, и Балотелли вернулся домой. В «Брешию» – в команду из родного города, за которую он никогда не играл, но всегда хотел.
«Наконец-то я вернулся в свой город» – первые слова Балотелли после возвращение в Италию.
А теперь главные хайлайты сезона в «Брешии» с участием Марио Балотелли:
• Вышел на поле во всех турнирах 19 раз (в общей сложности – 1409 минут) и забил пять голов.
• В сентябре-2019 сказал, что мечтает поехать на Евро.
• Спустя месяц после перехода забил первый гол за «Брешию».
• В октябре оказалось, что зарплата Балотелли вырастет в четыре раза – для этого «Брешии» нужно лишь остаться в Серии А.
• В ноябре попал в расистский скандал. Фанаты «Вероны» оскорбляли его на расовой почве. В некоторых последующих матчах оскорбления в адрес Балотелли продолжились.
• В конце ноября Балотелли впервые выгнали с тренировки «Брешии»: он слишком ленился.
• В январе попал в аварию. Балотелли ехал на пассажирском сидении и не пострадал.
• В начале 2020-го неизвестная девушка обвинила Балотелли в изнасиловании. Прокуратура разрулила дело в пользу Марио.
• В мае президент «Брешии» Массимо Челлино назвал Балотелли ребенком из-за его поведения.
• Тогда же стало известно, что Балотелли уйдет из «Брешии». Комментарии Челлино:
«Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Это не особенно отличается от того, что он уже делал за всю свою карьеру. Он просто немного неуправляемый».
• Подробности отстранения Балотелли от тренировок «Брешии» после возобновления сезона – он набрал вес (8 кг за карантин, весил 100) и пропускал тренировки в Zoom.
Балотелли не выходил на поле более восьми месяцев. В последнее время были слухи о его переходе в «Бешикташ», «Дженоа», отъезд в МЛС. А сейчас он вообще тренируется с «Франчакортой» из Серии D. Балотелли не заявлен на сезон, а лишь просто поддерживает форму.
Судя по его инстаграму, лишний вес никуда не делся.
Лучшую рецензию последним событиям из жизни и карьеры Балотелли составил Роберто Манчини, с которым он так хотел поработать на чемпионате Европы:
«Мне очень жаль видеть его в таком состоянии. К 30 годам он должен был достичь полной технической футбольной зрелости. Марио был бы очень полезен сборной. Я люблю его и надеюсь, что с ним всегда будет все хорошо».