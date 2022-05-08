Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
96Лоренцо Монтипо Л. Монтипо
|Вра
|26
|32
|0
|0
|1
|0
|
8Дарко Лазович Д. Лазович
|Нап
|31
|30
|1
|4
|2
|0
|
10Джанлука Капрари Д. Капрари
|Нап
|28
|30
|12
|6
|3
|0
|
16Николо Казале Н. Казале
|Защ
|24
|29
|0
|1
|7
|0
|
99Джованни Симеоне Д. Симеоне
|Нап
|26
|29
|16
|4
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|35
|17
|5
|13
|54:47
|56
|
8
|35
|15
|11
|9
|62:44
|56
|
9
|35
|14
|10
|11
|61:52
|52
|
10
|35
|12
|11
|12
|45:37
|47
|
11
|35
|12
|10
|13
|60:61
|46
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