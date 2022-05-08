Верона

Верона
Verona
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
96
Лоренцо Монтипо Л. Монтипо 		Вра 26 32 0 0 1 0
8
Дарко Лазович Д. Лазович 		Нап 31 30 1 4 2 0
10
Джанлука Капрари Д. Капрари 		Нап 28 30 12 6 3 0
16
Николо Казале Н. Казале 		Защ 24 29 0 1 7 0
99
Джованни Симеоне Д. Симеоне 		Нап 26 29 16 4 6 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Верона
-:-
Милан
08.05.2022 08 мая 2022 вс 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Верона
-
Милан
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Верона
-:-
Торино
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 37 тур
Верона
-
Торино
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Лацио
-:-
Верона
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Лацио
-
Верона
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Фиорентина
35 17 5 13 54:47 56
8
Аталанта
35 15 11 9 62:44 56
9
Верона
35 14 10 11 61:52 52
10
Торино
35 12 11 12 45:37 47
11
Сассуоло
35 12 10 13 60:61 46
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Кальяри
1 : 2
Верона
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
35 тур
Кальяри
1
Верона
2
Италия. Серия А , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
Верона
1 : 1
Сампдория
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
34 тур
Верона
1
Сампдория
1
Италия. Серия А , 34 тур
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Аталанта
1 : 2
Верона
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
33 тур
Аталанта
1
Верона
2
Италия. Серия А , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:00
Интер
2 : 0
Верона
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:00
32 тур
Интер
2
Верона
0
Италия. Серия А , 32 тур
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 19:30
Верона
1 : 0
Дженоа
04.04.2022 04 апр. 2022 пн 19:30
31 тур
Верона
1
Дженоа
0
Италия. Серия А , 31 тур
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