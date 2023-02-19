Рома - Верона: 19 февраля 2023 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Верона: 19 февраля 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 23 тур

Серия А,

Италия
19 февр. 2023, -:- МСК
19.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

19.02.2022 19 февр. 2022 сб 20:00
Рома
2 : 2
Верона
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 20:00
Рома
2
Верона
2
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 19:00
Верона
3 : 2
Рома
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 19:00
Верона
3
Рома
2
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3
Верона
1
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Рома
2 : 1
Верона
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Рома
2
Верона
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1
Рома
3
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 14:30
Верона
0 : 1
Рома
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 14:30
Верона
0
Рома
1
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:45
Рома
3 : 0
Верона
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 21:45
Рома
3
Верона
0
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Рома
1
Верона
1
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1
Рома
1
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Рома
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Верона
1
Рома
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
Рома
2 : 0
Верона
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 19:00
Рома
2
Верона
0
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 14:30
Верона
1
Рома
3
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:00
Рома
3 : 0
Верона
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 19:00
Рома
3
Верона
0

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