Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом

В начале февраля 18-летний правый защитник «Вероны» Андреа Грезеле попал в больницу по нефутбольной причине.

Гуляя с друзьями, он забрался на поезд на железнодорожной станции Порта Весково, где получил удар током от высоковольтных кабелей. Он упал с четырехметровой высоты. Итог – перелом позвонка, гематома в черепе, ожог руки, а следующая остановка – реанимация.

Через два дня Грезеле был прооперирован – чтобы снять отек мозга – и провел какое-то время в состоянии искусственной комы.

Оба клуба из Вероны поддержали Грезеле. 2 марта «Верона» рассказала, что Грезеле выписан домой для дальнейшей реабилитации. Первый этап не выявил значительных нарушений.

Грезеле играет за молодежку «Вероны», а в ноябре вызывался на кубковый матч против «Кальяри». Работник «Вероны» Массимо Марджотта очень рад выписке: «Он всегда отличался упорством. Его очень любят, и не только в Вероне. Весь футбольный мир – от Серии А до меньших лиг – думал о нем в этот момент».