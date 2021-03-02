Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
В начале февраля 18-летний правый защитник «Вероны» Андреа Грезеле попал в больницу по нефутбольной причине.
Гуляя с друзьями, он забрался на поезд на железнодорожной станции Порта Весково, где получил удар током от высоковольтных кабелей. Он упал с четырехметровой высоты. Итог – перелом позвонка, гематома в черепе, ожог руки, а следующая остановка – реанимация.
Через два дня Грезеле был прооперирован – чтобы снять отек мозга – и провел какое-то время в состоянии искусственной комы.
Оба клуба из Вероны поддержали Грезеле. 2 марта «Верона» рассказала, что Грезеле выписан домой для дальнейшей реабилитации. Первый этап не выявил значительных нарушений.
Грезеле играет за молодежку «Вероны», а в ноябре вызывался на кубковый матч против «Кальяри». Работник «Вероны» Массимо Марджотта очень рад выписке: «Он всегда отличался упорством. Его очень любят, и не только в Вероне. Весь футбольный мир – от Серии А до меньших лиг – думал о нем в этот момент».
Что он делал на крыше поезда? Кажется, нарушал закон
Ни клуб, ни полиция не объяснили, почему Грезеле был на крыше поезда. Но самая частая причина подобных историй – зацепинг. Это когда люди незаконно ездят на транспортных средствах (чаще всего поездах и электричках) с внешней стороны. В соцсетях сообщества зацеперов часто блокируются как площадки для пропаганды опасного явления.
Зацепинг появился в начале XX века из-за нехватки мест для перевозки людей. После Второй мировой войны это стало чисто экстремальным хобби. В России всплеск зацеперов был в Москве в 2010-м, когда люди забирались на крыши из-за ремонтных работ на большом числе поездов и аномальной жары.
Инструктор по роупджампингу (прыжкам с веревкой с высокого объекта) Александр Ремезов объяснял: «В любом экстремальном спорте человек долго готовится и не делает ничего с полпинка. Беда зацепинга в том, что молодежь не понимает опасности, не готовит себе дополнительные защитные меры. Из-за этого и высок риск трагического исхода».
Еще раз: зацепинг – это преступление.
В Уголовном кодексе РФ есть статья 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Наказание – штраф от 150 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
Грозит ли что-то Грезеле в Италии – пока неизвестно.