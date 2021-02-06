Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏

Очень плохое начало для «Торино» в матче с «Аталантой». За 21 минуту Сиригу пропустил голы от Иличича, Роберта Гозенса и Луиса Муриэля.

Первая реальная возможность у «Торино» забить появилась на 33-й минуте. Белотти убегал к воротам «Аталанты» и свалился перед штрафной – там его сбил Кристиан Ромеро.

Арбитр сразу же подбежал к месту, назначил штрафной и показал Ромеро желтую карточку.

Что было дальше:

Белотти активно жестикулировал арбитру, что никакого нарушения правил не было.

Судья отменил желтую карточку, но штрафной оставил.

Белотти не стал бить, а просто отдал пас вратарю «Аталанты».

Дальше – респекты и аплодисменты.

Вот момент, когда Белотти показывал судье, что не было нарушения.