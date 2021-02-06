Андреа Белотти
Серия А
Торино
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#Андреа Белотти #Серия А #Торино

Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏

06 февраля, 19:10
Илья Егоров

Очень плохое начало для «Торино» в матче с «Аталантой». За 21 минуту Сиригу пропустил голы от Иличича, Роберта Гозенса и Луиса Муриэля.

Первая реальная возможность у «Торино» забить появилась на 33-й минуте. Белотти убегал к воротам «Аталанты» и свалился перед штрафной – там его сбил Кристиан Ромеро.

Арбитр сразу же подбежал к месту, назначил штрафной и показал Ромеро желтую карточку.

Что было дальше:

  • Белотти активно жестикулировал арбитру, что никакого нарушения правил не было.
  • Судья отменил желтую карточку, но штрафной оставил.
  • Белотти не стал бить, а просто отдал пас вратарю «Аталанты».
  • Дальше – респекты и аплодисменты.

Вот момент, когда Белотти показывал судье, что не было нарушения.

Соцсети клубов на этот жест Белотти никак не отреагировали.

На 42-й минуте Белотти забил первый гол: сначала не реализовал пенальти, а потом сыграл на добивании. К 90-й минуте «Торино» счет сравнял. Миранчук вышел на замену в середине второго тайма, но голов не забил (хотя попал в штангу).

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Иличич 14
Госенс 19
Муриэль 21
3:3
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 42
Бремер 45
Бонаццоли 84
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency,
Еще тексты про фолы:
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
В Англии игрока удалили за два фола (и две желтые карточки) в одной атаке
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