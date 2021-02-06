Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
Очень плохое начало для «Торино» в матче с «Аталантой». За 21 минуту Сиригу пропустил голы от Иличича, Роберта Гозенса и Луиса Муриэля.
Первая реальная возможность у «Торино» забить появилась на 33-й минуте. Белотти убегал к воротам «Аталанты» и свалился перед штрафной – там его сбил Кристиан Ромеро.
Арбитр сразу же подбежал к месту, назначил штрафной и показал Ромеро желтую карточку.
Что было дальше:
- Белотти активно жестикулировал арбитру, что никакого нарушения правил не было.
- Судья отменил желтую карточку, но штрафной оставил.
- Белотти не стал бить, а просто отдал пас вратарю «Аталанты».
- Дальше – респекты и аплодисменты.
Вот момент, когда Белотти показывал судье, что не было нарушения.
Соцсети клубов на этот жест Белотти никак не отреагировали.
На 42-й минуте Белотти забил первый гол: сначала не реализовал пенальти, а потом сыграл на добивании. К 90-й минуте «Торино» счет сравнял. Миранчук вышел на замену в середине второго тайма, но голов не забил (хотя попал в штангу).