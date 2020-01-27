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В Англии игрока удалили за два фола (и две желтые карточки) в одной атаке

27 января, 23:00

Скриншот с видео в твиттере «Гарфорта»

В девятом по счету английском дивизионе середняк лиги «Гарфорт Таун» принимал борющуюся за выход команду «Бридлингтон». Сыграли 1:1 и всем запомнились моментом, который в футболе случается редко.

Игрок «Гарфорта» Алекс Лоу сначала совершил фол у своей штрафной, а потом буквально через 10 секунд – у чужой. Судья показал Лоу две желтые карточки – по одной за каждый фол. И удалил футболиста с поля.

Наряду с нестандартной историей об удалении впечатлила и высочайшая скорость игрока. Особенно в сравнении с партнерами, которые не слишком спешили отработать в обороне.

Экс-арбитр АПЛ Роберт Мэдли в комментариях похвалил судью.

Лет 15 назад «Гарфорт» появился в спортивных СМИ по другой причине: там несколько минут сыграл бразилец Сократес, причем сделал это в 50 лет. Тогда же в «Гарфорте» заканчивал карьеру Ли Шарп – обладатель десяти трофеев в составе «МЮ» в 1990-х.

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