В Англии игрока удалили за два фола (и две желтые карточки) в одной атаке

В девятом по счету английском дивизионе середняк лиги «Гарфорт Таун» принимал борющуюся за выход команду «Бридлингтон». Сыграли 1:1 и всем запомнились моментом, который в футболе случается редко.

Игрок «Гарфорта» Алекс Лоу сначала совершил фол у своей штрафной, а потом буквально через 10 секунд – у чужой. Судья показал Лоу две желтые карточки – по одной за каждый фол. И удалил футболиста с поля.

Наряду с нестандартной историей об удалении впечатлила и высочайшая скорость игрока. Особенно в сравнении с партнерами, которые не слишком спешили отработать в обороне.