Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся
В матче второй по силе голландской лиги идущая в зоне плей-офф НАК «Бреда» принимала середняка «Йонг АЗ». В первом тайме возник эпизод, который возмутил гостей.
При счете 0:0 игроки «Йонг АЗ» развивали свою атаку, и в этот момент с трибуны «Бреды» полетел мяч – он ударился о щит, вылетел на поле и проскакал недалеко от атакующих футболистов. В этот момент «Йонг АЗ» забил.
Судья гол не засчитал из-за второго мяча, протесты ни к чему не привели. Странная история – атаку сорвали фанаты чужой команды, остановки игры не было, а забитый гол при этом отобрали.
Впрочем, можно заметить, что еще до удара судья собирался остановить матч. Просто не успел. На картинке видно – арбитр поднес свисток ко рту, форвард замахивался для удара, а недалеко был второй мяч.
Что по этому поводу говорится в правилах?
Судья останавливает, прерывает или прекращает матч при любом нарушении Правил или в результате постороннего вмешательства, например, если: дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на поле во время матча; судья должен:
- остановить игру (и возобновить ее «спорным» мячом), только если это помешает игре, за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч; гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды;
- продолжить игру, если это не мешает игре, и убрать все постороннее при первой возможности.
Проще говоря, если мяч мешал игре, значит, нужно было ее останавливать. Как быть в этом случае? Мешал ли мяч игре, когда никто из участников не обратил на него внимание?
Интересно, что судья матча Кристиан Бакс в перерыве пришел в раздевалку «Йонг АЗ» и извинился за свою ошибку. Он объяснился: «Взгляд упал на второй мяч, и я свистнул, потому что думал, что он повлиял на игру. И сразу же случился гол. Это ошибка, которая меня сильно раздражает. Я очень разочарован». Разочарованы были и пострадавшие. «Йонг АЗ» в итоге уступил 1:3.
В общем, в этой игре судья посчитал, что второй мяч не оказал влияния на атаку, поэтому его решение не засчитать гол – ошибочное.
Похожий случай недавно был в Чемпионшипе, там судьбу матча «Брентфорд» – «Фулхэм» (команды, кстати, идут сейчас в зоне плей-офф, и матч был важный) решил гол Брайана Мбеумо, который был забит в тот момент, когда по полю скакал второй мяч. Очевидно, брошенный намеренно.
Видео с ютуб-канала «Брентфорда»
Ну а во Франции в начале сезона вообще обнаглели, кинув мяч, когда Ди Мария бил пенальти. Случилось это в игре «Метц» – «ПСЖ». Ди Марию не смутило, он забил. Да и фанаты опоздали с броском.