Команда забила, когда с трибуны бросили мяч. Как быть? Судья отменил гол и ошибся

Что по этому поводу говорится в правилах?

Судья останавливает, прерывает или прекращает матч при любом нарушении Правил или в результате постороннего вмешательства, например, если: дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на поле во время матча; судья должен:

остановить игру (и возобновить ее «спорным» мячом), только если это помешает игре , за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч; гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды;

(и возобновить ее «спорным» мячом), только , за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч; (даже если произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды; продолжить игру, если это не мешает игре , и убрать все постороннее при первой возможности.

Проще говоря, если мяч мешал игре, значит, нужно было ее останавливать. Как быть в этом случае? Мешал ли мяч игре, когда никто из участников не обратил на него внимание?

Интересно, что судья матча Кристиан Бакс в перерыве пришел в раздевалку «Йонг АЗ» и извинился за свою ошибку. Он объяснился: «Взгляд упал на второй мяч, и я свистнул, потому что думал, что он повлиял на игру. И сразу же случился гол. Это ошибка, которая меня сильно раздражает. Я очень разочарован». Разочарованы были и пострадавшие. «Йонг АЗ» в итоге уступил 1:3.

В общем, в этой игре судья посчитал, что второй мяч не оказал влияния на атаку, поэтому его решение не засчитать гол – ошибочное.

Похожий случай недавно был в Чемпионшипе, там судьбу матча «Брентфорд» – «Фулхэм» (команды, кстати, идут сейчас в зоне плей-офф, и матч был важный) решил гол Брайана Мбеумо, который был забит в тот момент, когда по полю скакал второй мяч. Очевидно, брошенный намеренно.