Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда

В чем дело? Почему этот парень себя так запускает?

У Петаньи есть один ответ на такой вопрос – гены. Он сам говорит: «У меня очень высокая родня. Некоторые к тому же достаточно увесистые. Я пошел в них».

Несколько этапов из жизни Петаньи:

🍔 «Милан» и академия. Тогда он особенно вымахал. Когда ему было еще 14, весь вопрос был в росте, а не в лишнем весе.

🍔 Когда Петанья ушел в «Аталанту», то начал активно поправляться. Виной любовь к фастфуду и слабая воля – диетологи в «Аталанте» советовали ему определенный рацион, но он не слушал их.

«Я люблю итальянскую кухню. Она моя любимая. Да, я знаю, что мне нужно следовать определенной диете. Но иногда я ничего не могу с собой поделать».

🍔 СПАЛ. Обтягивающая майка только подчеркивала лишний вес. Его рост – 188 см. При такой отметке Андреа Петанья весил 90. На сайте Национального исследовательского центра терапии и практической медицины есть формула Индекса Кетле. Это показатель (находится по формуле I = m/r^2; где m – масса тела в килограммах, r – рост в метрах), позволяющий определить значение массы тела человека относительно его роста.

Индекс Кетле Петаньи на момент игры в СПАЛе был равен 27,7, что означает: у Петаньи был избыточный вес (или предожирение). Важно понять, что Индекс Кетле не учитывает показатель мышечной массы, но в целом отображает проблему человека с лишним весом.