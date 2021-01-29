Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
Петанья после перехода в «Аталанту».
В СПАЛе он набрал.
А в «Наполи» снова подтянулся. Во всем виноват Гаттузо.
В чем дело? Почему этот парень себя так запускает?
У Петаньи есть один ответ на такой вопрос – гены. Он сам говорит: «У меня очень высокая родня. Некоторые к тому же достаточно увесистые. Я пошел в них».
Несколько этапов из жизни Петаньи:
🍔 «Милан» и академия. Тогда он особенно вымахал. Когда ему было еще 14, весь вопрос был в росте, а не в лишнем весе.
🍔 Когда Петанья ушел в «Аталанту», то начал активно поправляться. Виной любовь к фастфуду и слабая воля – диетологи в «Аталанте» советовали ему определенный рацион, но он не слушал их.
«Я люблю итальянскую кухню. Она моя любимая. Да, я знаю, что мне нужно следовать определенной диете. Но иногда я ничего не могу с собой поделать».
🍔 СПАЛ. Обтягивающая майка только подчеркивала лишний вес. Его рост – 188 см. При такой отметке Андреа Петанья весил 90. На сайте Национального исследовательского центра терапии и практической медицины есть формула Индекса Кетле. Это показатель (находится по формуле I = m/r^2; где m – масса тела в килограммах, r – рост в метрах), позволяющий определить значение массы тела человека относительно его роста.
Индекс Кетле Петаньи на момент игры в СПАЛе был равен 27,7, что означает: у Петаньи был избыточный вес (или предожирение). Важно понять, что Индекс Кетле не учитывает показатель мышечной массы, но в целом отображает проблему человека с лишним весом.
Гаттузо любит Петанью, но взял его только с одним условием – если тот похудеет
В январе 2020-го «Наполи» оформил трансфер Андреа Петаньи – но до конца сезона он выступал за СПАЛ. Тогда же Гаттузо поставил перед Петаньей условие, по котором тот будет играть в «Наполи» – он просто должен похудеть.
«Мы говорили с мистером Гаттузо. Он очень амбициозный мужчина. Он рассказывал, что я нравлюсь ему как нападающий, что ему нравится мое чувство момента. А под конец разговора он стал очень серьезным и сказал: «Но мне не нравится твой вес. Тебе нужно похудеть, чтобы играть за «Наполи».
Тогда-то мышление Петаньи и изменилось. К переезду в Неаполь он сбросил 5 кг и продолжает заниматься дальше. Глобально Петанья не поменял рацион: там так же есть фастфуд и паста – он их очень любит. Просто их стало меньше, как и сладкого – зато больше зелени и полезных биодобавок.
Чтобы было легче перестраивать питание, он даже вложился в создание и развитие компании, занимающейся производством полезной пищи – Healthy Color. Там разные плюшки, пироженки и даже бургеры, но только сделанные из низкокалорийных продуктов.