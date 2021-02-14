Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊

«Сампдория» и «Фиорентина» (2:1) сыграли матч в Серии А. Кокорин не вышел, но у матча были другие неожиданные герои. Во время игры на поле приземлилась стая голубей. Голуби перелетали на разные части поля и постоянно попадали на съемку в трансляции. Это похоже на их нашествие в матчах с участием «Сочи».

Один из фанатов написал в твиттере: «Счастлив сообщить, что голуби вернулись к блужданию на поле «Сампдории». Такое уже было в матче «Сампдории» и «Интера» 6 января. Тогда «Сампдория» тоже выиграла со счетом 2:1. Люди даже просили, чтобы статистические сайты сделали отдельную тепловую карту по перемещению голубей.

Журналист Танкреди Палмери опубликовал в твиттере кадр с трансляции, когда голуби приземлились на углу поля. Фанаты ответили мемами в комментариях. Шутки с голубями – уже привычное дело на матчах с участием «Сампдории». На обычных фото с игры с «Фиорентиной» голуби опять засветились: