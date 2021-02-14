Александр Кокорин
Серия А
Футбол
Фиорентина
Кокорин в Фиорентине
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
19 минут назад
Александр Кокорин провел всю игру на скамейке, хотя попал в заявку на матч. «Фиорентина» проиграла «Сампдории» со счетом 1:2.
Единственный гол в составе «Фиорентины» забил Душан Влахович. Сейчас команда занимает в таблице 16-е место.
Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в Серии А в матче с «Интером». Тогда он провел на поле 21 минуту, но не отметился результативными действиями.
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