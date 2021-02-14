Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»

Александр Кокорин провел всю игру на скамейке, хотя попал в заявку на матч. «Фиорентина» проиграла «Сампдории» со счетом 1:2.

Единственный гол в составе «Фиорентины» забил Душан Влахович. Сейчас команда занимает в таблице 16-е место.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в Серии А в матче с «Интером». Тогда он провел на поле 21 минуту, но не отметился результативными действиями.

Кокорин в форме «Фиорентины»