Кокорин в Фиорентине

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Футбол
Кокорин вышел за «Фиорентину» в последнем матче сезона. Он пропустил 12 игр Серии А
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин впервые за два месяца войдет в заявку «Фиорентины». Но тренер не гарантирует, что он сыграет
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин пропускает 9-й матч «Фиорентины» подряд
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Тренируется, но еще не может играть
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
#Кокорин в Фиорентине
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Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
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