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Кокорин в Фиорентине
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Кокорин в Фиорентине
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Футбол
Кокорин вышел за «Фиорентину» в последнем матче сезона. Он пропустил 12 игр Серии А
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин впервые за два месяца войдет в заявку «Фиорентины». Но тренер не гарантирует, что он сыграет
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин пропускает 9-й матч «Фиорентины» подряд
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Тренируется, но еще не может играть
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
Кокорин не сыграет за «Фиорентину» против «Торино». Он еще не получил рабочую визу
#Александр Кокорин
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Кокорин в форме «Фиорентины» 📸
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина на русском языке
#Кокорин в Фиорентине
Футбол
Первое интервью Кокорина в «Фиорентине»: назвал Флоренцию самым красивым городом в Европе и выбрал 91-й номер
#Александр Кокорин
Футбол
«Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь». Кокорин обратился к фанатам «Фиорентины»
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин вылетел во Флоренцию
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин переходит в «Фиорентину»
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин подтвердил уход из «Спартака». Сказал, что осталось недопонимание с руководством
#Александр Кокорин
Футбол
Кокорин 25 января пройдет медобследование в Риме. Он подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года
#Александр Кокорин