Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Кокорин #Серия А #Кокорин в Фиорентине #Фиорентина

Кокорин пропускает 9-й матч «Фиорентины» подряд

01 мая, 17:39

2 мая «Фиорентина» сыграет против «Болоньи» в Серии А. 1 мая клуб опубликовал заявку на матч – в ней снова не оказалось Александра Кокорина.

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой. Transfermarkt пишет, что «Спартак» получил за него 4,5 млн евро.
  • За это время он провел на поле 79 минут – вышел в 3 матчах.
  • Последняя встреча, в которой Кокорин играл – матч против «Ромы» 3 марта. С того момента он лечится от травмы.
  • Матч с «Болоньей» стал 9-м подряд, который пропускает Кокорин.
Источник:
Гол
Еще по теме
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Кокорин
#Серия А
#Кокорин в Фиорентине
#Фиорентина