Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Кокорин пропускает 9-й матч «Фиорентины» подряд
01 мая, 17:39
2 мая «Фиорентина» сыграет против «Болоньи» в Серии А. 1 мая клуб опубликовал заявку на матч – в ней снова не оказалось Александра Кокорина.
- Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой. Transfermarkt пишет, что «Спартак» получил за него 4,5 млн евро.
- За это время он провел на поле 79 минут – вышел в 3 матчах.
- Последняя встреча, в которой Кокорин играл – матч против «Ромы» 3 марта. С того момента он лечится от травмы.
- Матч с «Болоньей» стал 9-м подряд, который пропускает Кокорин.
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