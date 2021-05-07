Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Кокорин впервые за два месяца войдет в заявку «Фиорентины». Но тренер не гарантирует, что он сыграет
07 мая, 19:16
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини анонсировал возвращение Александра Кокорина в заявку на эту игру. 8 мая клуб сыграет с «Лацио» в Серии А
- Кокорин в последний раз играл 3 марта. С тех пор он восстанавливался после травмы бедра.
- Он вернулся в общую группу 3 мая – за четыре тура до конца сезона.
Якини не знает, сыграет ли Кокорин против «Лацио». Перед игрой медперсонал проведет тестирование. «Он вернулся после довольно сложного периода из-за травм. Мы видели его на поле только несколько дней, он должен вернуться в лучшую форму».
- Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе и провел за нее три игры без результативных действий.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в таблице и пока не гарантировала себе участие в следующем сезоне Серии А. Она на четыре очка опережает зону вылета.
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