Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
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#Александр Кокорин #Серия А #Кокорин в Фиорентине #Фиорентина

Кокорин впервые за два месяца войдет в заявку «Фиорентины». Но тренер не гарантирует, что он сыграет

07 мая, 19:16

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини анонсировал возвращение Александра Кокорина в заявку на эту игру. 8 мая клуб сыграет с «Лацио» в Серии А

  • Кокорин в последний раз играл 3 марта. С тех пор он восстанавливался после травмы бедра.
  • Он вернулся в общую группу 3 мая – за четыре тура до конца сезона.

Якини не знает, сыграет ли Кокорин против «Лацио». Перед игрой медперсонал проведет тестирование. «Он вернулся после довольно сложного периода из-за травм. Мы видели его на поле только несколько дней, он должен вернуться в лучшую форму».

  • Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе и провел за нее три игры без результативных действий.
  • «Фиорентина» идет на 14-м месте в таблице и пока не гарантировала себе участие в следующем сезоне Серии А. Она на четыре очка опережает зону вылета.
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Источник:
Fiorentina.it
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