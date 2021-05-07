Кокорин впервые за два месяца войдет в заявку «Фиорентины». Но тренер не гарантирует, что он сыграет

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини анонсировал возвращение Александра Кокорина в заявку на эту игру. 8 мая клуб сыграет с «Лацио» в Серии А

Кокорин в последний раз играл 3 марта. С тех пор он восстанавливался после травмы бедра.

Он вернулся в общую группу 3 мая – за четыре тура до конца сезона.

Якини не знает, сыграет ли Кокорин против «Лацио». Перед игрой медперсонал проведет тестирование. «Он вернулся после довольно сложного периода из-за травм. Мы видели его на поле только несколько дней, он должен вернуться в лучшую форму».