Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча
03 мая, 18:03
«Фиорентина» опубликовала видео тренировки перед матчем с «Лацио». Александр Кокорин занимался в общей группе.
- Он не играл два месяца из-за травмы бедра. Кокорин проходил лечение в Риме и вернулся в клуб в конце марта.
- С тех пор он тренировался, по-прежнему восстанавливаясь от травмы. Точной информации о его готовности до сих пор не было.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе и сыграл за нее в трех матчах, не отметившись результативными действиями. Он пропустил из-за травмы девять игр.
«Фиорентина» идет 14-й в таблице Серии А – на четыре очка выше зоны вылета. Клуб еще не обеспечил участие в следующем сезоне Серии А и может вылететь во второй дивизион. До конца сезона осталось четыре игры.
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