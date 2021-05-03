Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча

Он не играл два месяца из-за травмы бедра. Кокорин проходил лечение в Риме и вернулся в клуб в конце марта.

С тех пор он тренировался, по-прежнему восстанавливаясь от травмы. Точной информации о его готовности до сих пор не было.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе и сыграл за нее в трех матчах, не отметившись результативными действиями. Он пропустил из-за травмы девять игр.

«Фиорентина» идет 14-й в таблице Серии А – на четыре очка выше зоны вылета. Клуб еще не обеспечил участие в следующем сезоне Серии А и может вылететь во второй дивизион. До конца сезона осталось четыре игры.