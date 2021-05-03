Александр Кокорин
Серия А
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Кокорин #Серия А #Кокорин в Фиорентине #Фиорентина

Кокорин спустя два месяца вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины». До конца сезона осталось четыре матча

03 мая, 18:03

«Фиорентина» опубликовала видео тренировки перед матчем с «Лацио». Александр Кокорин занимался в общей группе.

  • Он не играл два месяца из-за травмы бедра. Кокорин проходил лечение в Риме и вернулся в клуб в конце марта.
  • С тех пор он тренировался, по-прежнему восстанавливаясь от травмы. Точной информации о его готовности до сих пор не было.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе и сыграл за нее в трех матчах, не отметившись результативными действиями. Он пропустил из-за травмы девять игр.

«Фиорентина» идет 14-й в таблице Серии А – на четыре очка выше зоны вылета. Клуб еще не обеспечил участие в следующем сезоне Серии А и может вылететь во второй дивизион. До конца сезона осталось четыре игры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Фиорентины»
Еще по теме
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Кокорин
#Серия А
#Кокорин в Фиорентине
#Фиорентина