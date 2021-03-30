Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Тренируется, но еще не может играть

Александр Кокорин проходил медицинские процедуры в Риме. За время его отсутствия в «Фиорентине» сменился тренер.

30 марта «Фиорентина» показала интервью с Кокориным и кадры с его первой тренировки. Кокорин пока не может играть, потому что еще надо проделать работу по восстановлению.

Статистика Кокорина в Серии А: три матча, ноль результативных действий. Он проводил на поле в среднем по 26 минут. Кокорин ни разу не выходил в стартовом составе «Фиорентины».

«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены