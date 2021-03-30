Александр Кокорин
Серия А
Футбол
Кокорин в Фиорентине
Фиорентина
Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Тренируется, но еще не может играть
3 часа назад
Александр Кокорин проходил медицинские процедуры в Риме. За время его отсутствия в «Фиорентине» сменился тренер.
30 марта «Фиорентина» показала интервью с Кокориным и кадры с его первой тренировки. Кокорин пока не может играть, потому что еще надо проделать работу по восстановлению.
Статистика Кокорина в Серии А: три матча, ноль результативных действий. Он проводил на поле в среднем по 26 минут. Кокорин ни разу не выходил в стартовом составе «Фиорентины».
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
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