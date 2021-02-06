Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»

«Фиорентина» проиграла «Интеру» со счетом 0:2. Сейчас она занимает в таблице 12-е место. Положительный итог матча – дебют Александра Кокорина. Он вышел на поле на 73-й минуте, заменив Душана Влаховича. Учитывая добавленное время, Кокорин сыграл 21 минуту.

WhoScored посчитал, что Кокорин за весь матч сделал девять пасов. Все девять были успешными. Он ни разу не бил по воротам, хотя пытался допрыгнуть до мяча во время одного из навесов. Кокорин часто опускался в глубину поля – все мячи он получил вдалеке от штрафной.

Во время матча партнеры по «Фиорентине» обращались к Кокорину по имени. «Саша-Саша!» – кричали они. Это попало в трансляцию матча. Сам Кокорин действовал надежно и почти не обострял. Обычно отдавал пасы поперек поля или отыгрывал назад.