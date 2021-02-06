Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
«Фиорентина» проиграла «Интеру» со счетом 0:2. Сейчас она занимает в таблице 12-е место. Положительный итог матча – дебют Александра Кокорина. Он вышел на поле на 73-й минуте, заменив Душана Влаховича. Учитывая добавленное время, Кокорин сыграл 21 минуту.
WhoScored посчитал, что Кокорин за весь матч сделал девять пасов. Все девять были успешными. Он ни разу не бил по воротам, хотя пытался допрыгнуть до мяча во время одного из навесов. Кокорин часто опускался в глубину поля – все мячи он получил вдалеке от штрафной.
Во время матча партнеры по «Фиорентине» обращались к Кокорину по имени. «Саша-Саша!» – кричали они. Это попало в трансляцию матча. Сам Кокорин действовал надежно и почти не обострял. Обычно отдавал пасы поперек поля или отыгрывал назад.
Твиттер-аккаунт Opta Paolo вспомнил Андрея Канчельскиса, который переходил в «Фиорентину» зимой 1997 года. Кокорин стал вторым русским игроком, сыгравшим за «Фиорентину» в эпоху начисления трех очков за победу в матче. Первым был именно Канчельскис.
Кокорин перешел в «Фиорентину» еще 27 января. Он пропустил матч с «Торино» (1:1), потому что оформлял официальное разрешение на работу. Все это время Кокорин тренировался. «Фиорентина» показывала его тренировочное взаимодействие с Франком Рибери.
Тренер «Фиорентины» Пранделли предвкушал дебют: «Надеюсь, что Кокорин сможет быть полезен на любой позиции. У него отличные личностные качества. Кокорин способен многое дать нашей команде». Еще он добавлял, что Кокорину нужно три недели до полной готовности.
До матча против «Интера» Кокорин в последний раз выходил в официальной игре еще в ноябре. Тогда «Спартак» выиграл у «Ротора» со счетом 2:0, а Кокорин реализовал пенальти. Потом он восстанавливался после травмы, отдыхал и ездил на сборы со «Спартаком».