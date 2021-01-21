Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
Александр Кокорин переходит в «Фиорентину». О полных раскладах и деталях мы написали тут. Агент игрока подтвердил, что Кокорин в понедельник пройдет медобследование. 26 января он подпишет контракт на 3,5 года.
Там Кокорина будет ждать тренер Чезаре Пранделли, который пришел в команду в этом сезоне. У Пранделли странная карьера: после вспышки в «Фиорентине» в конце нулевых он не воспользовался шансом в сборной, и его карьера полетела вниз.
Так, быстро, что особенного сделал Пранделли в первый раз в «Фиорентине»?
Пранделли впервые оказался в «Фиорентине» в 2005 году. На тот момент в Италии у него был статус перспективного тренера. Он даже добрался до «Ромы», но ушел оттуда из-за проблем со здоровьем жены. Дальше перебрался в «Фиорентину» и провел там пять лет. Его главные достижения:
- Помог боссам вытянуть клуб из состояния банкрота.
- В сезоне-2006/07 вывел «Фиорентину» в Кубок УЕФА, хотя из-за коррупционного скандала начинал сезон с -15 очков.
- За два сезона подкинул команду к топ-5 Серии А.
- «Фиорентина» при нем сыграла в Лиге чемпионов. Клуб дошел до 1/8 финала в сезоне-2009/10, где вылетел от «Баварии».
«Фиорентина» не хотела отпускать Пранделли. Гендиректор клуба Панталео Корвино говорил, что все решил звонок из Федерации футбола Италии: «Нельзя отказать сборной».
После великого провала на ЧМ-2010 он восстановил сборную, а потом уничтожил свою репутацию
На ЧМ-2010 Италия попала в суперпроходимую группу с Параграваем, Словакией и Новой Зеландией. Но заняла последнее место, один раз проиграв и дважды сыграв вничью. Это стало концом Марчелло Липпи в сборной – на его место и пришел Пранделли.
Липпи это даже понравилось: «Чезаре – интеллектуал. Он – один из самых талантливых тренеров в мире, имеет прекрасное будущее. Он восстановит сборную. Я прошу прощения у всех итальянцев за это недоразумение. Чезаре сделает сборную лучше».
Пранделли отобрался на Евро-2012, поехал туда с Италией и дошел до финала, где проиграл Испании – 0:4 Это тот самый турнир, где Балотелли показал голый торс.
В Италии потом очень хвалили Пранделли. После финала Евро La Gazzetta dello Sport назвала Пранделли «тренером на многие годы и ключом к будущим победам». Как же она ошибалась.
Карьера Пранделли в сборной закончилась на том же этапе, что и у его предшественника – на групповом этапе ЧМ. После победы над Англией Италия проиграла дважды и вылетела.
Пранделли признавался: «Я не спал несколько ночей. В голове я прокручивал голы Брайана Руиса и Диего Година. Через два дня я встретил в вестибюле гостиницы Даниэле Де Росси.
Я видел, как от удивления у него открылся рот: «Мистер, у вас такие синяки под глазами. Мне кажется, у вас прибавилось седых волос. Не хотите вечером встретиться в кафе внизу и поговорить? Я буду вас ждать».
Но я не пришел. Я уже объявил об уходе из сборной и ни с кем не разговаривал. Я срочно нуждался в перезагрузке».
Перезагрузки не получилось – дальнейшие решения уничтожили карьеру Пранделли
Просто важнейшие этапы из дальнейшей жизни и карьеры Пранделли:
🇹🇷 Сразу же стал тренером в «Галатасарае». Отработал там четыре месяца, поругался с фанатами и ушел. При Пранделли «Галатасарай» сыграл четыре матча в ЛЧ. Одна ничья и три поражения – в каждой игре команда пропустила по четыре мяча.
Фелипе Мело вспоминал: «После очередного поражения мы подошли к Пранделли и спросили: «Тренер, как же так, мы следовали вашим установкам. Почему мы проиграли?» Он ответил нам: «Это вы мне скажите, не я проигрывал матч». И так всегда. Он вечно искал виноватых, он жаловался и ругался».
Пришедший на его место Хамза Хамзаоглу сделал «Галатасарай» чемпионом.
🛏 Пранделли два года был без клуба.
«Я думал о завершении карьеры, но меня отговаривали друзья. Зимой 2016-го они говорили мне, чтобы я не торопился с решением, отдохнул сколько нужно. Я послушал их и провел вне тренерства два года. Я не настроился и сразу же взялся за сложный проект. Это меня подкосило».
🦇 «Валенсия». Пранделли принял ее в октябре 2016-го. Проработал три месяца и ушел. ESPN писал, что Пранделли разругался почти со всеми игроками. На последней пресс-конференции он обвинил их в непрофессионализме и плохом отношении к делу.
💰 «Аль-Наср». Там он победил всего в пяти матчах из 12. Потом жаловался, что его никто не понял в Эмиратах.
🇮🇹 «Дженоа». В последнее время клуб ведет странную трансферную политику: по несколько раз назначает Давиде Баллардини, Николу Юрича, дает поработать пару месяцев молодому Тиаго Мотте и рандомно выбирает замены.
Назначение Пранделли было по такому же принципу – взяли тренера с нормальным бэкграундом. Пранделли хватило на полгода.
Новый владелец «Фиорентины» давит на ностальгию – получается не очень
В любом чемпионате есть тренеры, к которым прикрепляется ярлык «антикризисный менеджер». Так в «Фиорентине» появился Джузеппе Якини. Глобально клубу он ничего так и не дал. Только во всех соцсетях рядом с ником появилось эмодзи с кепочкой – в стиле Якини, который никогда не снимал головной убор.
Увольнение после слабого старта сезона-2020/21 было логичным. Владелец Роко Комиссо, купивший «Фиорентину» летом 2019 года, вернул в команду Чезаре Пранделли.
Вот что он говорил о Пранделли: «Я призываю всех к единству, я призываю всех проявить терпение. Мы переживаем трудное время, и Чезаре Пранделли будет тем тренером, который поможет нам выйти из кризиса. У него уже есть успешный опыт работы с «Фиорентиной». Думаю, Чезаре сможет повторить свои прошлые победы и сейчас».
Пока получается не очень. При нем «Фиорентина» в чемпионате в 11 встречах выиграла всего два раза (4 ничьи и 5 поражений), вылетела из Кубка и пока что плетется на 14 месте.