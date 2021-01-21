Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке

Пранделли отобрался на Евро-2012, поехал туда с Италией и дошел до финала, где проиграл Испании – 0:4 Это тот самый турнир, где Балотелли показал голый торс.

В Италии потом очень хвалили Пранделли. После финала Евро La Gazzetta dello Sport назвала Пранделли «тренером на многие годы и ключом к будущим победам». Как же она ошибалась.

Карьера Пранделли в сборной закончилась на том же этапе, что и у его предшественника – на групповом этапе ЧМ. После победы над Англией Италия проиграла дважды и вылетела.

Пранделли признавался: «Я не спал несколько ночей. В голове я прокручивал голы Брайана Руиса и Диего Година. Через два дня я встретил в вестибюле гостиницы Даниэле Де Росси.

Я видел, как от удивления у него открылся рот: «Мистер, у вас такие синяки под глазами. Мне кажется, у вас прибавилось седых волос. Не хотите вечером встретиться в кафе внизу и поговорить? Я буду вас ждать».

Но я не пришел. Я уже объявил об уходе из сборной и ни с кем не разговаривал. Я срочно нуждался в перезагрузке».