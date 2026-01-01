Чезаре Пранделли

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Футбол
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
#Чезаре Пранделли
Футбол
Пранделли – новый тренер «Фиорентины». Команда идет 12-й в Серии А
#Чезаре Пранделли
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Вы влюбитесь в шарм «Венеции»: клуб отказался от спонсора на майках, футболисты ездят на катере, а фанаты чтят столетний стадион (который разбомбил торнадо)
#Венеция
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
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#Фиорентина
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Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
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