Чезаре Пранделли
Серия А
Футбол
Фиорентина
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
вчера, 16:12
Чезаре Пранделли попросил об отставке сам, говорится на сайте «Фиорентины». Руководство приняло ее «с огромным сожалением». В пресс-релизе сказано, что повод для ухода – «причины, выходящие за рамки футбола».
Пранделли работал в «Фиорентине» с ноября 2020-го. Это четвертая отставка в клубе за почти два года. В скобках – время отставки:
- Стефано Пиоли (апрель 2019 года)
- Винченцо Монтелла (декабрь 2019-го)
- Джузеппе Якини (ноябрь 2020-го)
- Чезаре Пранделли (март 2021-го)
В текущем сезоне Серии А «Фиорентина» провела 28 матчей, 13 раз проиграв и восемь раз сыграв вничью. Она занимает 14-ю строчку.
- Инсайдер Джанлука Ди Марцио писал, что на место Пранделли вернется Якини. Его уволили в ноябре 2020-го перед назначением Пранделли.
- В российском инфополе внимание к «Фиорентине» усилилось после трансфера Александра Кокорина. Он подписал контракт в январе и с тех пор провел три матча.
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