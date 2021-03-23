Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения

Чезаре Пранделли попросил об отставке сам, говорится на сайте «Фиорентины». Руководство приняло ее «с огромным сожалением». В пресс-релизе сказано, что повод для ухода – «причины, выходящие за рамки футбола».

Пранделли работал в «Фиорентине» с ноября 2020-го. Это четвертая отставка в клубе за почти два года. В скобках – время отставки:

В текущем сезоне Серии А «Фиорентина» провела 28 матчей, 13 раз проиграв и восемь раз сыграв вничью. Она занимает 14-ю строчку.