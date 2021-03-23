Чезаре Пранделли
Серия А
Футбол
Фиорентина
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#Чезаре Пранделли #Футбол #Серия А #Фиорентина

Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения

вчера, 16:12

Чезаре Пранделли попросил об отставке сам, говорится на сайте «Фиорентины». Руководство приняло ее «с огромным сожалением». В пресс-релизе сказано, что повод для ухода – «причины, выходящие за рамки футбола».

Пранделли работал в «Фиорентине» с ноября 2020-го.  Это четвертая отставка в клубе за почти два года. В скобках – время отставки:

В текущем сезоне Серии А «Фиорентина» провела 28 матчей, 13 раз проиграв и восемь раз сыграв вничью. Она занимает 14-ю строчку.

  • Инсайдер Джанлука Ди Марцио писал, что на место Пранделли вернется Якини. Его уволили в ноябре 2020-го перед назначением Пранделли.
  • В российском инфополе внимание к «Фиорентине» усилилось после трансфера Александра Кокорина. Он подписал контракт в январе и с тех пор провел три матча.
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Источник:
сайт «Фиорентины»
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