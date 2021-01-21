Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу

Новости о переходе Кокорина и «Фиорентину» впервые появились еще в прошлом году. Теперь команды провели официальные переговоры. Итог: «Спартак» отдает Кокорина в «Фиорентину». Проведение медосмотра и будущее подписание контракта подтвердил его агент.

Что ждет Кокорина в Италии? В каком состоянии находится клуб? Мы попросили эксперта по «Фиорентине» Михаила Садова рассказать обо всех сторонах этой сделки. Он следит за жизнью клуба, смотрит каждую игру «Фиорентины» и погружен во все ее дела.

«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут

Президент «Фиорентины» помешан на инфраструктуре и почти не лезет в спорт

У «Фиорентины» есть владелец Коммиссо, который может и хочет инвестировать, но не имеет внятной стратегии по спортивной части. В одном из своих первых интервью Коммиссо сказал: «Я хочу сделать что-то для Флоренции и для «Фиорентины», оставить что-то после себя».

Пока реализуются две задумки: новый спортивный центр и стадион. Первый проект запустился быстро (план работ уже утвержден), второму мешает итальянская бюрократия. Президент «Фиорентины» – бизнесмен, а не человек из мира футбола. Поэтому финансовая стабильность и инфраструктура для него важнее результатов.