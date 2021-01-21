Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
Новости о переходе Кокорина и «Фиорентину» впервые появились еще в прошлом году. Теперь команды провели официальные переговоры. Итог: «Спартак» отдает Кокорина в «Фиорентину». Проведение медосмотра и будущее подписание контракта подтвердил его агент.
Что ждет Кокорина в Италии? В каком состоянии находится клуб? Мы попросили эксперта по «Фиорентине» Михаила Садова рассказать обо всех сторонах этой сделки. Он следит за жизнью клуба, смотрит каждую игру «Фиорентины» и погружен во все ее дела.
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Президент «Фиорентины» помешан на инфраструктуре и почти не лезет в спорт
У «Фиорентины» есть владелец Коммиссо, который может и хочет инвестировать, но не имеет внятной стратегии по спортивной части. В одном из своих первых интервью Коммиссо сказал: «Я хочу сделать что-то для Флоренции и для «Фиорентины», оставить что-то после себя».
Пока реализуются две задумки: новый спортивный центр и стадион. Первый проект запустился быстро (план работ уже утвержден), второму мешает итальянская бюрократия. Президент «Фиорентины» – бизнесмен, а не человек из мира футбола. Поэтому финансовая стабильность и инфраструктура для него важнее результатов.
Еще один штрих к портрету Коммиссо – странная процедура продления контракта с тренером Якини. Он пришел в клуб в течение сезона-2019/20 на контракт до конца турнира. После возобновления сезона «Фиорентина» пропустила меньше всех в чемпионате – 12 мячей. Еще одним достоинством работы Якини была хорошая атмосфера в команде.
Фанатам не нравился стиль игры «Фиорентины» при Якини. Они ждали статусного тренера, а Коммиссо продлил контракт с Якини еще после предпоследнего матча в сезоне. Потому что впечатлился результатами на коротком отрезке и не провел глубокую аналитику. Якини продержался до ноября 2020-го. На его место пришел Пранделли.
В спортивные дела Коммиссо обычно не вмешивается: эти обязанности он отдал спортивному директору Даниэле Праде и генеральному директору Джо Бароне. Бароне называют правой рукой президента, советником и человеком, ответственным за организационные вопросы.
С Праде понятнее: спортивный директор занимается комплектацией команды и наймом главного тренера. По работе самого Праде есть очень много вопросов. Хотя последнее слово при назначении тренера все равно остается за Коммиссо. Он же приходит и на тренировки к игрокам. Даже играет с ними в футбол.
Спортивный директор подписывает кучу игроков и ошибается с тренерами. Потом все уходят
За два первых трансферных окна Праде позвал в клуб 14 игроков разного уровня. Из них сейчас остались лишь Рибери, Касерес, Игор, Куаме и Пульгар. Девять из 14 футболистов покинули клуб, отыграв максимум полтора года. «Фиорентина» на них ничего не заработала – лишь компенсировала затраты.
Праде искал для «Фиорентины» тренеров – и с ними еще хуже. Трех тренеров «Фиорентины» во время правления команды Коммиссо объединяет одно – они получили работу, когда переживали тяжелые моменты в карьере.
Винченцо Монтелла едва сохранил «Фиорентину» в элите, а до этого провалился в «Милане» и «Севилье». Джузеппе Якини всегда работал в клубах, целью которых было место в высшем дивизионе. Он остался для фанатов тренером-временщиком.
Чезаре Пранделли до сих пор живет на багаже из прошлого. Его возвращение в «Фиорентину» – один из последних шансов потренировать клуб уровня Серии А. Пранделли проваливается во всех командах уже несколько лет.
Показатель хаоса в «Фиорентине» – лето 2020 года. Тогда все трансферы на вход в летне-осеннее окно были осуществлены в последний момент. Кьеза ушел в «Ювентус» в заключительный день окна. Вопросы по пункту о выкупе Кутроне за 18 миллионов евро отпали, когда тренер просто отправил его в запас. Здесь тоже не обошлось без вмешательства Праде и его ошибок.
Фанаты «Фиорентины» сейчас требуют отстранения Праде. Пранделли считается временщиком, под которого не нужны покупки. Зато в адрес президента нет никакой агрессии. Рокко Коммиссо по-прежнему пользуется уважением.
«Фиорентина» Пранделли зависима от Рибери. Тренер не любит менять состав
Развитие атаки «Фиорентины» Пранделли всегда завязано на Рибери. Он действует на фланге в нетипичной для классического вингера манере. Рибери переводит значительную часть владений команды на левый фланг или же вовсе на свою половину поля.
В одном из своих первых интервью Пранделли заявил: «Рибери не будет плеймейкером, он нужен нам и в завершающей фазе атак». Время прошло, а ничего не поменялось. Рибери по-прежнему остается среди лидеров по количеству касаний и постоянно спускается чуть ли не в опорную зону в поисках мяча.
Пранделли всегда ставит одних игроков – даже если у них плохая форма. Показательная ситуация с Влаховичем. Он попадает в состав при любых раскладах. В кубковом матче с «Удинезе» Влахович вышел в основе и не реализовал явный момент.
Тогда вместо него со скамейки появился Кутроне, сделал голевой пас, а на следующую игру в основе опять был Влахович. Пранделли объясняет: «Влахович очень упорно тренируется, в 20 лет нельзя требовать от игрока совершенства. Сейчас он заслуживает шанса играть».
Пранделли не учитывает тактический опыт предыдущих тренеров. Он отказался от работавшей системы прессинга. Закончилось это домашним поражением от «Беневенто», спасенной на последних минутах домашней ничьей с «Дженоа» и разгромом от «Аталанты».
Так получилось и со стремлением развивать атаки через длительные владения мячом с медленным продвижением вперед. Он поручил Амрабату смещаться на фланг – это неудачно пробовал еще Якини. Не сработало, Пранделли все вернул, но результаты уже потеряны.
Кокорин нужен «Фиорентине» третьим форвардом. Но перспективы сомнительные
У «Фиорентины» давно нет по-настоящему статусного нападающего. На старте сезона-2019/20 в клубе было три форварда: опытный Кевин-Принс Боатенг, купленный из «Флуминенсе» бразилец Педру и молодой Душан Влахович. Боатенг не подошел тренеру, Педру оказался не готов, а перспективный Влахович еще не соответствовал уровню Серии А.
Тренировал их Монтелла. Все было так плохо, что он перешел на игру по схеме 3-5-2, а в атаке выпустил вингеров Кьезу и Рибери. Монтелла ушел в отставку после серии поражений, вместе с ним команду покинули Боатенг и Педру.
При Якини в аренду пришел Кутроне и был приобретен из «Дженоа» яркий Куаме. Кутроне в момент перехода несколько месяцев не имел игровой практики, а Куаме вообще восстанавливался от разрыва крестообразных связок.
У Пранделли ситуация лучше не стала: в Серии А «Фиорентина» забила всего 18 голов за 18 матчей. Кутроне покинул «Фиорентину», Куаме играет в отдельных матчах. Влахович существует в команде безальтернативным форвардом. Пранделли говорил, что Куаме и Влахович не могут играть вдвоем. Потом попробовал их вместе – и всем понравилось.
Клубу нужен еще один форвард для общей ротации. Кокорин не был единственным выбором для «Фиорентины»: она рассматривала Фелипе Андерсона и Алехандро Гомеса. Больше всего слухов было вокруг Кайседо из «Лацио», но Кокорин тоже выделяется. Это разносторонний нападающий, который показывал вариативность на уровне РПЛ.
Проблема, что Кокорин никогда не играл в других чемпионатах, не владеет итальянским языком и не уехал в Европу прошлым летом. Тогда с ним тоже были переговоры, а ситуация с потенциальным трансфером в Италию была еще лучше. Сейчас переход Кокорина окружают высоки риски: травмы, возраст и его отношение к футболу.