Кокорин 25 января пройдет медобследование в Риме. Он подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года

Александр Кокорин переходит из «Спартака» в «Фиорентину». Для завершения трансфера Кокорину осталось пройти медобследование.

Агент Тимофей Бердышев сказал в интервью «Чемпионату»: «В понедельник летим в Рим. Там пройдем медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года».

Кокорину 29 лет. Он играл в «Спартаке» с лета 2020 года. За восемь матчей сезона в РПЛ Кокорин забил два гола и сделал один ассист. Оба мяча – с пенальти.

Кокорин никогда не играл за пределами России. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

«Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А. Клуб забил 18 голов за 18 матчей.