С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды

«Фиорентина» – новая команда для Александра Кокорина. Разбираем, кто будет его одноклубниками:

Хосе Кальехон – издевался над учителями с братом-близнецом

В детстве Кальехон с братом-близнецом Хуаном помогал отцу в магазине фруктов – тот вставал на работу в шесть утра. Братья Кальехон перед школой заходили к нему, а потом шли на уроки. И там разыгрывали учителей во время контрольных работ: «Сдавали их друг за друга, учитель вызывал Хосе, а мой брат отвечал: «Здесь!»

Борха Валеро – не стал баскетболистом из-за роста

Фанат баскетбола и Майкла Джордана: «Тот, кто заставлял сидеть с открытым ртом. Я любил его так сильно – играл и думал, что должен быть больше похож на него. Я еще не достиг этого, но, может быть, когда-нибудь». Валеро сам хотел стать баскетболистом, но помешал рост (175 сантиметров).

Херман Пеццелья – носит повязку в честь умершего Астори

С сезона-2018/19 Серия А ввела ограничение: капитанские повязки для всех клубов стали стандартного вида. Исключение – «Фиорентина», где Пеццелья надевает на каждый матч повязку с надписью DA13 в честь Давида Астори, который умер из-за проблем с сердцем в 2018 году.

Бартломей Дронговски – бородач

Основной вратарь с пышной бородой. Из нее Дронговски плетет косички, завязывает в хвост и использует как маску.