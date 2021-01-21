С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
«Фиорентина» – новая команда для Александра Кокорина. Разбираем, кто будет его одноклубниками:
Хосе Кальехон – издевался над учителями с братом-близнецом
В детстве Кальехон с братом-близнецом Хуаном помогал отцу в магазине фруктов – тот вставал на работу в шесть утра. Братья Кальехон перед школой заходили к нему, а потом шли на уроки. И там разыгрывали учителей во время контрольных работ: «Сдавали их друг за друга, учитель вызывал Хосе, а мой брат отвечал: «Здесь!»
Борха Валеро – не стал баскетболистом из-за роста
Фанат баскетбола и Майкла Джордана: «Тот, кто заставлял сидеть с открытым ртом. Я любил его так сильно – играл и думал, что должен быть больше похож на него. Я еще не достиг этого, но, может быть, когда-нибудь». Валеро сам хотел стать баскетболистом, но помешал рост (175 сантиметров).
Херман Пеццелья – носит повязку в честь умершего Астори
С сезона-2018/19 Серия А ввела ограничение: капитанские повязки для всех клубов стали стандартного вида. Исключение – «Фиорентина», где Пеццелья надевает на каждый матч повязку с надписью DA13 в честь Давида Астори, который умер из-за проблем с сердцем в 2018 году.
Бартломей Дронговски – бородач
Основной вратарь с пышной бородой. Из нее Дронговски плетет косички, завязывает в хвост и использует как маску.
Гаэтано Кастровилли – танцует балет
Кастровилли пришел в футбол из балета, которым занимался до девяти лет. Он часто был единственным мальчиком в группе, но после смерти дедушки ушел футбол. Тот фанател от «Бари» – Кастровилли решил, что должен сыграть за них, и сыграл. Навыки балета помогли с дриблингом: «Очевидно, что обучение – фундамент, но некоторые движения, которые я делаю с телом, это врожденное. Значит, я выучил их еще ребенком».
Джакомо Бонавентура – бодался с Гаттузо
Бонавентура пришел в «Фиорентину» в сентябре из «Милана», в котором играл с 2014 года. Дома он расслабляется игрой на гитаре, а в «Милане» попал под характер Гаттузо: «Однажды мы не хотели идти на тренировку, и это закончилось тем, что мы с ним спорили лицом к лицу. Он хотел убить меня (смеется). Рино такой: действительно злится в данный момент, но на этом все заканчивается – он не из тех, кто держит обиду».
Кристиано Бираги – выгнали с теннисного матча, потому что подсказывал
Фанат Федерера. Ради теннисных турниров Бираги гоняет по городам и называет теннисистов роботами с гиперконцентрацией. Однажды судья выгнал его с матча, потому что он сидел слишком близко и давал советы другу-теннисисту Марко Чеккинато – победителю трех турниров ATP в одиночном разряде.
Мартин Касерес – несколько раз попадал в автомобильные аварии
В 2013 году в его Porsche влетела машина, которая выехала на красный свет. Касерес попал в больницу с черепно-мозговой травмой и пораненной скулой. Через два года он сам в полночь разбил Ferrari 458 Italia: сел пьяным за руль, врезался в автобусную остановку, протаранил несколько автомобилей, но не пострадал. Полиция оштрафовала его на тысячу евро и лишила водительских прав на полгода.
Валантен Эссерик – получал 11 матчей дисквалификации за грубый фол
Это случилось, когда Эссерик играл во Франции за «Ниццу». Он сфолил против Жереми Клемана и сломал ему малую берцовую кость. Клеман пропустил из-за травмы около полугода, а Эссерик – треть чемпионата из-за дисквалификации.
Франк Рибери – снялся в клипе сицилийского рэпера
Про него вы все знаете: шрамы, легенда «Баварии», маленький реактивный француз, жертва скандала с видео и т.д. Но вот еще одна недавняя история. Рибери понравился трек Franck рэпера Rico Mendossa, который посвящен ему. Клип на него вышел летом-2020 – Рибери тоже снялся в видео, хотя это не планировалось. Массовка накидывала на себя футболки из «Баварии» с седьмым номером и кричала на припеве: «Рибери!»