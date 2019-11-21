На защитника «Фиорентины» напали на улице: хотели похитить и сломали нос

После игры с Россией Терзич ехал в Белград на своей БМВ из Ниша (примерно 230 км) и заметил, как за ним следует автомобиль «Ауди А6». Он ускорился, но за ним продолжали гнаться. Нападавшие посоветовали ему открыть окно.

«Сказали: «Давай €5000 или мы похитим тебя», – рассказал позже Терзич. Футболист продолжал движение, и преступники въехали в его машину уже в Белграде. Они вышли из своей «Ауди», вытащили Терзича, ударили его несколько раз (игрок получил травмы носа и руки, гематомы на лице) и попытались запихать его в свою машину, но Терзич сбежал. Похитители уехали на его БМВ.

Позже он вызвал полицию, в ту же ночь преступников поймали.

Терзич – левый защитник, он принадлежал «Црвене Звезде», за которую сыграл всего два матча, в сезоне-2017/18 за «Графичар». «Фиорентина» приобрела его летом за 1,7 миллиона евро. Однажды у него было предложение от «Ювентуса», но Терзич остался в Сербии: «Я хотел пройти этот период развития в своей стране и в клубе, который я люблю. И я бы не простил себе, если бы не осуществил мечту – дебютировать за «Црвену Звезду».