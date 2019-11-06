Ситуация в «Наполи» сейчас горячее, чем в любой команде Италии

Все началось сразу после матча против «Ромы». Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис озвучил команде решение о том, что ближайшую неделю все проведут на базе. Так сделали для лучшей подготовки к играм с «Зальцбургом» (не победили) и с «Дженоа». Де Лаурентис мотивировал это возможностью игроков лучше узнать друг друга.

Анчелотти такой подход не понравился, хотя Де Лаурентис сказал, что дело не в тренере: «Ищем проблему в работе игроков. Это не то, что зависит от тренера. Игроки должны находить мотивацию не только на игры против «Ливерпуля» и «Зальцбурга». Там они играли на высоком уровне, а мы видели другую команду. Это тот пример, на который мы рассчитываем».

После игры с «Зальцбургом» ситуация накалилась еще больше. Никто со стороны «Наполи» не пришел на пресс-конференцию, а футболисты не вышли к журналистам по пути со стадиона. Они вообще отказались садиться в клубный автобус, чтобы он не отвез их обратно на базу. Все футболисты разъехались по домам, Анчелотти их поддержал.