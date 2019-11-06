Ситуация в «Наполи» сейчас горячее, чем в любой команде Италии
«Наполи» не выигрывает во всех турнирах уже четыре матча:
- СПАЛ – «Наполи» – 1:1
- «Наполи» – «Аталанта» – 2:2
- «Рома» – «Наполи» – 2:1
- «Наполи» – «Зальцбург» – 1:1
В Серии А «Наполи» идет только на седьмом месте. Отставание от «Ювентуса» после 11 туров дошло до 11 очков – слишком много для мыслей о возможном чемпионстве. В Лиге чемпионов все пока не так плохо: второе место в группе и восемь очков. Но «Ливерпуль» уже выше, хотя «Наполи» обыграл его еще в первом туре ЛЧ. От результатов идут и скандалы.
Все началось сразу после матча против «Ромы». Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис озвучил команде решение о том, что ближайшую неделю все проведут на базе. Так сделали для лучшей подготовки к играм с «Зальцбургом» (не победили) и с «Дженоа». Де Лаурентис мотивировал это возможностью игроков лучше узнать друг друга.
Анчелотти такой подход не понравился, хотя Де Лаурентис сказал, что дело не в тренере: «Ищем проблему в работе игроков. Это не то, что зависит от тренера. Игроки должны находить мотивацию не только на игры против «Ливерпуля» и «Зальцбурга». Там они играли на высоком уровне, а мы видели другую команду. Это тот пример, на который мы рассчитываем».
После игры с «Зальцбургом» ситуация накалилась еще больше. Никто со стороны «Наполи» не пришел на пресс-конференцию, а футболисты не вышли к журналистам по пути со стадиона. Они вообще отказались садиться в клубный автобус, чтобы он не отвез их обратно на базу. Все футболисты разъехались по домам, Анчелотти их поддержал.
Только Лоренцо Инсинье поговорил со Sky Sport Italia на поле. Анчелотти и Льоренте договорились о разговоре заранее, но отказались это делать и ничего не объяснили. Теперь УЕФА оштрафует клуб за такие проявления от тренера и игроков. Ситуацию протест не решил: сегодня футболисты «Наполи» все равно тренировались на базе.
Интересно, что сам Анчелотти и весь его тренерский штаб все равно провели ночь на базе. Все дело в огромном штрафе, который предусмотрен в контракте главного тренера. Утром после матча игроки потренировались и снова разъехались по домам. Анчелотти опять остался на базе и более часа разговаривал с Де Лаурентисом.
В пресс-релизе «Наполи» указывается, что пока никто не будет разговаривать с журналистами. Итальянские СМИ в этот момент соревнуются в инсайдах о том, когда «Наполи» уволит Анчелотти. La Gazzetta dello Sport пишет, что он сам готов уйти в отставку. Только капитан Лоренцо Инсинье публично поддерживает Анчелотти и очень хочет, чтобы тот остался.
До перерыва на игры сборных в календаре стоит лишь тот самый матч с «Дженоа».