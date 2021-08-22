Вы влюбитесь в шарм «Венеции»: клуб отказался от спонсора на майках, футболисты ездят на катере, а фанаты чтят столетний стадион (который разбомбил торнадо)

Я жил в пригороде рядом со старым болельщиком «Венеции». Мы хорошо общались и часто проводили время вместе за бутылкой вина после матчей. Вечером, когда меня уволили, я собирался домой в Брешию. Этот мужчина постучался ко мне, подарил бутылку нашего любимого тосканского вина, которую мы тут же распили. Я помню, что извинялся перед ним за результаты матчей в Серии А, что ухожу из клуба. Он слушал меня и остановил одной фразой:

«Чезаре, ты отличный мужик и в будущем ты станешь прекрасным тренером. Думаю, ты и сам видишь, куда идет наш клуб. Твоей вины в последних неудачах нет – разве что частичной. Хочу, чтобы ты не расстраивался из-за увольнения и продолжал свой путь. Я буду помнить то время, что ты провел со мной и «Венецией». Не знаю, увижу ли я еще мой клуб в Серии А, если мы вылетим».

Эти слова я пронесу с собой всю жизнь».

Стадион «Венеции» омывается каналами. Предыдущий владелец хотел его поменять, но не стал из уважения к истории

Стадион «Пьер Луиджи Пенцо» был открыт в 1913 году и получил имя в честь итальянского героя Первой мировой войны. Арену возвели и укрепили так, чтобы на нижних ярусах не образовывалась плесень, а сам стадион не проседал из-за большого скопления людей.

«Пьер Луиджи Пенцо» омывается каналами. За 108 лет существования вода лишь раз наносила ему повреждения – в 1970 году, когда часть Италии накрыл торнадо Теоло. Он возник в провинции Падова и устремился к Венеции. Торнадо прошелся по Венецианской лагуне, после чего ушел в сторону острова Святой Елены, дальше – в океан, где и закончился. В буре досталось и «Пьер Луиджи Пенцо», у которого пострадали три трибуны из четырех.

Каналы, немного вышедшие из берегов, затопили подвалы арены.