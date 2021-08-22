Вы влюбитесь в шарм «Венеции»: клуб отказался от спонсора на майках, футболисты ездят на катере, а фанаты чтят столетний стадион (который разбомбил торнадо)
В этом сезоне случится легендарный камбэк для «Венеции». В последний раз клуб выступал в Серии А 19 лет назад. Теперь – возвращение в вышку. А 22 августа сыграет первый матч в сезоне против «Наполи».
Рассказываем 5 историй про этот самобытный клуб.
Перед вылетом клуб тренировал Пранделли – он навсегда запомнил диалог с пожилым фанатом
В сезоне-2001/02 «Венеция» заняла 18-е (последнее) место, набрав в общей сложности 18 очков. В том сезоне клуб тренировали Чезаре Пранделли (до 5 тура), Альфредо Маньи (6-й тур, с 8-го тура и до конца сезона), Серджо Бузо (7-й тур).
Пранделли тогда еще не был топом и только развивал карьеру. Он рассказывал:
«Вылет «Венеции» был ожидаемым явлением. Все говорило об этом: были задержки по зарплате, мы плохо играли, в руководстве чувствовалась некоторая неопределенность. Меня уволили после пяти поражений подряд на старте.
Я жил в пригороде рядом со старым болельщиком «Венеции». Мы хорошо общались и часто проводили время вместе за бутылкой вина после матчей. Вечером, когда меня уволили, я собирался домой в Брешию. Этот мужчина постучался ко мне, подарил бутылку нашего любимого тосканского вина, которую мы тут же распили. Я помню, что извинялся перед ним за результаты матчей в Серии А, что ухожу из клуба. Он слушал меня и остановил одной фразой:
«Чезаре, ты отличный мужик и в будущем ты станешь прекрасным тренером. Думаю, ты и сам видишь, куда идет наш клуб. Твоей вины в последних неудачах нет – разве что частичной. Хочу, чтобы ты не расстраивался из-за увольнения и продолжал свой путь. Я буду помнить то время, что ты провел со мной и «Венецией». Не знаю, увижу ли я еще мой клуб в Серии А, если мы вылетим».
Эти слова я пронесу с собой всю жизнь».
Стадион «Венеции» омывается каналами. Предыдущий владелец хотел его поменять, но не стал из уважения к истории
Стадион «Пьер Луиджи Пенцо» был открыт в 1913 году и получил имя в честь итальянского героя Первой мировой войны. Арену возвели и укрепили так, чтобы на нижних ярусах не образовывалась плесень, а сам стадион не проседал из-за большого скопления людей.
«Пьер Луиджи Пенцо» омывается каналами. За 108 лет существования вода лишь раз наносила ему повреждения – в 1970 году, когда часть Италии накрыл торнадо Теоло. Он возник в провинции Падова и устремился к Венеции. Торнадо прошелся по Венецианской лагуне, после чего ушел в сторону острова Святой Елены, дальше – в океан, где и закончился. В буре досталось и «Пьер Луиджи Пенцо», у которого пострадали три трибуны из четырех.
Каналы, немного вышедшие из берегов, затопили подвалы арены.
Правительство Венеции восстанавливало стадион год, после чего его ни разу не реконструировали. Он пережил многолетнее пребывание в Серии В, попадание и игру в итальянской вышке и несколько банкротств. В 2015-м «Венецию» приобрел американский юрист Джо Такопина. В одном из первых своих заявлений в статусе гендиректора «Венеции» Такопина сказал:
«Я хочу построить новый стадион. У меня есть на это финансы. У меня есть предварительное соглашение с властями города. Этому клубу нужна новая и красивая арена – она должна соответствовать нашим планам по выходу в Серию А».
Тогда же на Такопину наехали фанаты, собравшиеся возле стадиона и потребовавшие у владельца отказаться от планов по постройке нового стадиона. Такопина никак не отреагировал на это. А в 2019-м, когда продал «Венецию», сказал: «Я недооценил историческое значение «Пенцо». Я по-прежнему думаю, что этому клубу нужен новый стадион. Но старый тоже нужно как-то использовать. Он впитал в себя самые большие победы. Это важный культурный след в истории Венеции».
Перед стартом сезона-2021/22 действующие владельцы «Венеции» все же запустили процесс реконструкции «Пьер Луиджи Пенцо». У клуба есть время спокойно завершить работы до 19 сентября – тогда состоится его первый домашний матч в Серии А после возвращения.
Как игроки «Венеции» добираются до стадиона? Паркуются возле порта и едут на одном большом катере
Такопина тогда аргументировал свое решение построить новый стадион желанием сделать дорогу для фанатов (особенно – для гостевых) удобнее. «Пьер Луиджи Пенцо» находится на островной части «Венеции», и самый быстрый (но достаточно дорогой) путь до него – по каналам. Другой, но более энергозатратный – пешком, но от главной железнодорожной станции Санта Лючия идти больше часа.
Здесь вопрос – как тогда футболисты добираются до матчей. Очень просто – на катере.
Харви Сент Клэр провел в академии «Челси» 12 лет, а в 2018-м уехал в «Венецию». Тогда же в клубе открылся новый отдел по работе с молодыми игроками, и местные скауты схантили Сент Клэра к себе. Футболист говорил:
«Это уникальное место для проведения наших матчей, и у стадиона есть особый характер. Все, кроме одного игрока, живут на материке, поэтому мы припарковываем наши машины и отправляемся на большом командном катере вокруг Венеции до «Пенцо».
Кстати, знаете, как клуб и фанаты праздновали возвращение в Серию А? Катались на гондолах по каналам Венеции.
Вот кадры:
Нынешний владелец прервал совещание, когда узнал, что его представители договорились о покупке «Венеции»
Дункан Нидерауэр – финансист из США. Когда-то он возглавлял Нью-Йоркскую фондовую биржу, а с 2015-го безуспешно пытался запрыгнуть в футбол. Он договаривался о покупке неназванных клубов МЛС – отказ. Он связывался по покупке итальянских команд (тоже не называл) – снова мимо. В 2019-м захотел приобрести «Венецию». И тут уже получилось.
Сами переговоры разбились на три этапа. На первых двух Нидерауэр присутствовал лично. Третий пропустил из-за важной деловой встречи, которая состоялась в США – в Италию полетели его представители. Во время совещания он получил сообщение, что все детали сделки улажены и «Венеция» переходит под его контроль. Нидерауэр прервал переговоры и направился в Венецию.
Как работает Нидерауэр с «Венецией»? Прямо и без посредников. Он живет в Италии, посещает все матчи, присутствует на всех переговорах. Какие цели Нидерауэр ставит перед клубом на этот сезон? Не слишком серьезные:
«Мы маленький клуб, который только-только вышел в Серию А. Мы не можем на равных соперничать с топ-командами. И мы не сильно расстроимся, если по итогам сезона вылетим в Серию В. В нашем случае главное – не мгновенные победы, а продолжительное развитие. Из года в год».
Клуб – это отражение культуры города. Даже форма «Венеции» неразрывно связана с Венецией
У «Венеции» нет титульного спонсора. Все рекламные соглашения ориентированы на размещение компаний-сотрудников на бордах вокруг поля. На форме же у «Венеции» есть только одно слово – VENEZIA. Эту традицию заложил Джо Такопина. Ее поддержал и Нидерауэр. А Такопина говорил:
«Я не хочу, чтобы «Венеция» стала местом для объявлений. Мы должны в первую очередь думать о наследии города. А деньги мы всегда успеем заработать».
Теперь перейдем к форме. Дизайн всех комплектов на новый сезон тоже связан с Венецией.
Домашний вариант – черный. Вместо традиционного логотипа – лев святого Марка, символ Венеции. Позолота, являющиеся отображением церквей и исторических построек города, выкладывают по центру букву V.
Выездной вариант – белый. На нем есть золотые, зеленые и оранжевые полоски – городские цвета. А треугольный узор – в честь традиционной Венецианской мозаики.
Третий вариант – голубой. Цвет подобран в честь Венецианской лагуны. 5 евро от продажи каждой футболки пойдет на счет фонда, который специализируется на защите и очистке этой лагуны.