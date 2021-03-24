«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
В клубе Александра Кокорина серьезные изменении – Чезаре Пранделли сам ушел с места главного тренера «Фиорентины».
В прощальном письме Пранделли объяснил уход очень мрачно. Ключевые цитаты:
- «Я переживаю глубокое горе, и оно мешает мне быть тем, кто я на самом деле».
- «Последние несколько месяцев во мне росло темное облако, которое меняло мой взгляд на многие вещи. Я пришел сюда, чтобы отдаваться полностью, но сейчас чувствую, что это стало невозможным».
- «Мир, частью которого я был всю свою жизнь, вероятно, больше не подходит мне. Я больше не вижу себя в нем. Конечно, я изменился, но и мир движется быстрее, чем я думал. Поэтому, считаю, мне пора перестать заниматься делами, остановиться на какое-то время и снова открыть свое истинное «я».
Проблемы обнаружились даже после разгрома «Беневенто» в середине марта: хет-трик Влаховича и 4:1 не доставили ему никакого удовольствия. «Чувствую себя очень уставшим и опустошенным. Рад за парней и клуб, но сам я устал», – сказал он.
Журналисты припомнили ему эти слова перед игрой с «Миланом». Ответил: «Чувствовал себя уставшим, потому что кажется, что каждое мое решение имеет очень важное значение».
«Фиорентина» проиграла «Милану». Даже вела в счете, но не отыграла гол от Чалханоглу – 2:3. Через два дня Пранделли ушел.
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
13 лет назад у Пранделли умерла жена
Корни депрессии могут быть в давней трагедии. Едва возглавив «Рому» в 2004-м, Пранделли тоже ушел сам. Из-за болезни жены – он должен был находиться рядом во время лечения. Позже он возглавил «Фиорентину». Через три года жена Мануэла умерла от рака груди. Они были вместе три десятилетия.
О Мануэле он заговорил вслух только месяца через три. «За 30 лет мы поссорились только один раз из-за теннисной ракетки», – вспоминал он.
«Не могу себя представить с другой женщиной. Думаю, человек, которого мы так любим, продолжает жить в нас, пока мы не умрем»
На матче с «Интером» – первом домашнем после смерти Мануэлы – была минута молчания.
«Всегда буду помнить ту минуту, настолько тихо тогда было».
Через три года – новые отношения
В 2014-м Пранделли поехал на чемпионат мира со сборной Италии. Поехал не один – с девушкой Новеллой Бенини, которая младше примерно на 20 лет. К тому времени они были вместе уже четыре года. Она приучила его пить по утрам сок из черной капусты и огурцов (Пранделли его ненавидел) для здоровья кожи.
«Никогда не думал, что полюблю другую женщину, но ты не можешь отказаться от любви, когда она на тебя находит», – размышлял Пранделли о Бенини.
После смерти жены – пик карьеры и спад
В клубах – плей-офф Лиги чемпионов с «Фиорентиной», провал в «Галатасарае», отставка через 10 игр в «Валенсии», еле спасенный от вылета «Дженоа». И ноль трофеев.
А сборная Италии одновременно и самое яркое воспоминание, и провал. На Евро-2012 Пранделли довел ее до финала, а на ЧМ-2014 – не вывел из группы.
Причина депрессии может быть и в другом – в осознании времени: насколько современный футбол не похож на то, что хотел бы видеть Пранделли. Перед «Валенсией» он отдыхал несколько лет и совершенно не влился в клуб. До этого в «Галатасарае» им были недовольны игроки. «Конечно, я изменился, но и мир движется быстрее, чем я думал», – еще раз та строчка из его письма клубу и фанатам.
Возвращение в «Фиорентину» ничего не дало ни ему, ни клубу
- Ноябрь-2020: Пранделли возглавил «Фиорентину», которая шла на 12-м месте.
- Март-2021: Пранделли ушел из «Фиорентины» на 14-м месте.
Позади 21 матч – десять поражений, шесть ничьих, побед всего пять. При нем команда забила 25 голов и пропустила 33.
Единственное яркое воспоминание – 3:0 в гостях над «Ювентусом». Ужасное поражение тоже было – через месяц после этого «Фиорентина» сгорела 0:6 в игре с «Наполи». Из Кубка Италии вылетела.
«Фиорентина» взяла тренера, которого уволила в начале сезона
В промежуток между уходом и новым приходом Пранделли прошло десять лет. «Фиорентина» часто была в пятерке и даже добралась до полуфинала Лиги Европы в 2015-м, но потом стала середняком, а в 2019-м едва не рухнула в Серию B. Прошлый сезон – десятое место.
До десятой позиции команду довел тренер Джузеппе Якини, но именно его Пранделли заменил в ноябре 2020-го – тогда «Фиорентина» выиграла только два матча из стартовых семи. Инсайдер Джанлука Ди Марцио уверен: на смену Пранделли теперь придет именно Якини.
В 2019 году «Фиорентину» приобрел бизнесмен Роко Комиссо. При нем тренировали Монтелла (раньше уже работал в клубе), Якини (больше сотни матчей за «Фио») и Пранделли (раньше работал в клубе). Теперь снова Якини (да, раньше работал в клубе). Кроме выбора в пользу бывших у Комиссо, похоже, нет других идей.
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу