«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены

Проблемы обнаружились даже после разгрома «Беневенто» в середине марта: хет-трик Влаховича и 4:1 не доставили ему никакого удовольствия. «Чувствую себя очень уставшим и опустошенным. Рад за парней и клуб, но сам я устал», – сказал он.

Журналисты припомнили ему эти слова перед игрой с «Миланом». Ответил: «Чувствовал себя уставшим, потому что кажется, что каждое мое решение имеет очень важное значение».

«Фиорентина» проиграла «Милану». Даже вела в счете, но не отыграла гол от Чалханоглу – 2:3. Через два дня Пранделли ушел.

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13 лет назад у Пранделли умерла жена

Корни депрессии могут быть в давней трагедии. Едва возглавив «Рому» в 2004-м, Пранделли тоже ушел сам. Из-за болезни жены – он должен был находиться рядом во время лечения. Позже он возглавил «Фиорентину». Через три года жена Мануэла умерла от рака груди. Они были вместе три десятилетия.

О Мануэле он заговорил вслух только месяца через три. «За 30 лет мы поссорились только один раз из-за теннисной ракетки», – вспоминал он.