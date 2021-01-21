«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»

Александр Кокорин – игрок «Фиорентины». Теперь официально. Они подпишут контракт на 3,5 года в ближайшие дни. А пока в Италии не понимают, зачем «Фиорентина» вообще купила Кокорина.

«20 дней простоя на рынке, чтобы подписать Кокорина за пять миллионов евро. За последние два года он забил девять голов и провел год в тюрьме. Кроме того, за последние четыре месяца получил пять травм.

Очередной посредственный трансфер Праде [спортивный директор клуба]. Он должен быть отстранен от должности первого февраля».

Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу