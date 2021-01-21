«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
Александр Кокорин – игрок «Фиорентины». Теперь официально. Они подпишут контракт на 3,5 года в ближайшие дни. А пока в Италии не понимают, зачем «Фиорентина» вообще купила Кокорина.
«20 дней простоя на рынке, чтобы подписать Кокорина за пять миллионов евро. За последние два года он забил девять голов и провел год в тюрьме. Кроме того, за последние четыре месяца получил пять травм.
Очередной посредственный трансфер Праде [спортивный директор клуба]. Он должен быть отстранен от должности первого февраля».
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
«Фиорентина» купила Кокорина. Тихий парень 😅».
Журналист Паоло Барджиджа: «Кокорин перешел в «Фиорентину», потому что Путин захотел выгнать его из России».
Манджукич: «Важно напугать соперников».
Комментарий: «Так вот почему «Фиорентина» подписала Кокорина».
«Классический игрок, который приходит на тренировку первым. И уходит последним».
«Александр, желаю, чтобы ты не ассоциировался с Беналуаном [игрок, который перешел в «Фиорентину» в 2016-м, но не сыграл за нее и уехал] А пока начнем со сдержанной реакции».
Кокорин в «Фиорентине». Мои мысли в двух словах: много сомнений. Буду рад ошибаться.
«4-5 лет назад я был абсолютно влюблен в Кокорина».
Комментарии под видео о скиллах Кокорина:
🔴 «В этом году он играл очень мало, я не вижу тут усиления. Вокруг намного больше нападающих, которые стоят намного дешевле и намного сильнее».
🔴 «Объясните, кто это? Он ведь никогда не забивал и не уезжал из России. Кто это и зачем он тут?!»
🔴 «Меня не волнует его прошлое. Он и Влахович многое сделают вместе».
А вот так обсуждают Кокорина фанаты на форуме:
🟣 «Это шутка, да? Скажите, что Праде издевается над нами».
🟣 «Такие трансферы происходят, когда клуб не ищет игроков. А ждет, когда кто-то приползет к их двери».
🟣 «Теперь я понял, почему Пранделли говорил, что не спешил на трансферном рынке. Знал на что шел, бедняжка».
🟣 «Мне кажется, что все хотят очернить игрока, даже не зная его. Если знаете, то скажите, что он феномен или просто тупой бандит. Но вы не можете судить футболиста по видео на ютубе и слухам».
🟣 «Болельщик «Фиорентины» до 19 января: «Не знаю, кто такой этот Кокорин»
Болельщик «Фиорентины» сейчас: «Кокорин всегда был мусорным ведром. С ним мы вылетим в Серию Б!»
🟣 «Ребята, это самый сильный нападающий России за последние три года. Пусть он стреляет в воздух хоть здесь».
🟣 «В обсуждении тут все гомики, дети и истерички. *** [блин]!»