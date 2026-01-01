Чезаре Пранделли

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Футбол
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
#Чезаре Пранделли
Футбол
Пранделли – новый тренер «Фиорентины». Команда идет 12-й в Серии А
#Чезаре Пранделли