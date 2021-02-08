Ого, судебная история Кокорина и Мамаева еще идет. Адвокаты хотят изменить приговор. Но зачем?
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев дважды ввязались в драку, после чего почти на год сели в тюрьму. Вышли на свободу они в сентябре 2019-го.
Что было дальше
• В январе 2020-го адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал кассационную жалобу на приговор. Задача – переквалифицировать обвинения и снять наказания за хулиганство. Аналогично поступила и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, выразив несогласие с приговором.
• Кассационный суд должен был рассмотреть жалобу в апреле 2020-го, но перенес дело на май.
• В мае суд отправил дело на пересмотр.
• В июне дело было отложено из-за неявки игроков – они должны были доиграть сезон.
• В августе Мосгорсуд отменил приговор. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге, по решению, Кокорин совершил хулиганский поступок, Мамаев – нет.
• Бушманов в феврале заявил, что подал новую кассационную жалобу в суд, рассчитывая на реабилитацию и переквалификацию части обвинений, в частности, оправдать Мамаева по статье «Побои». Так поступили и остальные защитники.
Что значит кассационная жалоба
Кассационную жалобу можно подать, если суд первой инстанции проигран, а решение суда вступило в силу.
С октября 2019 года в России следующий порядок рассмотрения таких жалоб:
- Теперь они рассматриваются тремя судьями.
- Жалоба направляется через суд первой инстанции и в заседании можно участвовать удаленно – по видеосвязи.
- На обжалование выделен шестимесячный срок.
- Раньше апелляционные и кассационные жалобы рассматривались в суде субъекта РФ, сейчас – разделены.
Разница между апелляционной и кассационной жалобами в том, что апелляция – это обжалование решений, с которыми не согласна одна из сторон, а кассация – это проверка вышестоящей судебной инстанцией правильности и законности решения. При этом кассационную жалобу может подать любое лицо, чьи права и интересы затронуты в деле.
Другие дела
В апреле 2020-го телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева: в драке с ними пострадал ее водитель Виталий Соловчук, а ущерб автомобилю возмещен не был. Ушакова потребовала 300 тысяч рублей.
Стукалова уточнила, что на ее счете уже лежат 200 тысяч. Позже Бушманов заявил, что Мамаев выплатил 321 тысячу рублей – всю сумму требований, заявленной в иске.
В декабре 2020-го Соловчук подал иск – на миллион рублей за моральный ущерб и 42 тысячи – за лечение. Позже стало известно, что сумма на лечение была затребована в размере 120 тысяч. «Конечно, мы не согласны с этим», – реакция Стукаловой.
Спустя почти полтора года после освобождения футболистов их дело продолжает оставаться актуальным.