Кокорин и Мамаев
Футбол
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кокорин и Мамаев #Футбол #Александр Кокорин #Павел Мамаев

Ого, судебная история Кокорина и Мамаева еще идет. Адвокаты хотят изменить приговор. Но зачем?

час назад

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев дважды ввязались в драку, после чего почти на год сели в тюрьму. Вышли на свободу они в сентябре 2019-го.

Что было дальше

• В январе 2020-го адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал кассационную жалобу на приговор. Задача – переквалифицировать обвинения и снять наказания за хулиганство. Аналогично поступила и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, выразив несогласие с приговором.

• Кассационный суд должен был рассмотреть жалобу в апреле 2020-го, но перенес дело на май.

• В мае суд отправил дело на пересмотр.

• В июне дело было отложено из-за неявки игроков – они должны были доиграть сезон.

• В августе Мосгорсуд отменил приговор. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге, по решению, Кокорин совершил хулиганский поступок, Мамаев – нет.

• Бушманов в феврале заявил, что подал новую кассационную жалобу в суд, рассчитывая на реабилитацию и переквалификацию части обвинений, в частности, оправдать Мамаева по статье «Побои». Так поступили и остальные защитники.

Что значит кассационная жалоба

Кассационную жалобу можно подать, если суд первой инстанции проигран, а решение суда вступило в силу.

С октября 2019 года в России следующий порядок рассмотрения таких жалоб:

  • Теперь они рассматриваются тремя судьями.
  • Жалоба направляется через суд первой инстанции и в заседании можно участвовать удаленно – по видеосвязи.
  • На обжалование выделен шестимесячный срок.
  • Раньше апелляционные и кассационные жалобы рассматривались в суде субъекта РФ, сейчас – разделены.

Разница между апелляционной и кассационной жалобами в том, что апелляция – это обжалование решений, с которыми не согласна одна из сторон, а кассация – это проверка вышестоящей судебной инстанцией правильности и законности решения. При этом кассационную жалобу может подать любое лицо, чьи права и интересы затронуты в деле.

Другие дела

В апреле 2020-го телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева: в драке с ними пострадал ее водитель Виталий Соловчук, а ущерб автомобилю возмещен не был. Ушакова потребовала 300 тысяч рублей.

Стукалова уточнила, что на ее счете уже лежат 200 тысяч. Позже Бушманов заявил, что Мамаев выплатил 321 тысячу рублей – всю сумму требований, заявленной в иске.

В декабре 2020-го Соловчук подал иск – на миллион рублей за моральный ущерб и 42 тысячи – за лечение. Позже стало известно, что сумма на лечение была затребована в размере 120 тысяч. «Конечно, мы не согласны с этим», – реакция Стукаловой.

Спустя почти полтора года после освобождения футболистов их дело продолжает оставаться актуальным.

Все фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Еще по теме
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
Мамаев забивает за «Ростов» только важные голы. Три раза – победные
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кокорин и Мамаев
#Футбол
#Александр Кокорин
#Павел Мамаев