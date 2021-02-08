Ого, судебная история Кокорина и Мамаева еще идет. Адвокаты хотят изменить приговор. Но зачем?

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев дважды ввязались в драку, после чего почти на год сели в тюрьму. Вышли на свободу они в сентябре 2019-го.

Что было дальше

• В январе 2020-го адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал кассационную жалобу на приговор. Задача – переквалифицировать обвинения и снять наказания за хулиганство. Аналогично поступила и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, выразив несогласие с приговором.

• Кассационный суд должен был рассмотреть жалобу в апреле 2020-го, но перенес дело на май.

• В мае суд отправил дело на пересмотр.

• В июне дело было отложено из-за неявки игроков – они должны были доиграть сезон.

• В августе Мосгорсуд отменил приговор. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге, по решению, Кокорин совершил хулиганский поступок, Мамаев – нет.

• Бушманов в феврале заявил, что подал новую кассационную жалобу в суд, рассчитывая на реабилитацию и переквалификацию части обвинений, в частности, оправдать Мамаева по статье «Побои». Так поступили и остальные защитники.