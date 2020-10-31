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#Павел Мамаев #Спартак #Футбол #РПЛ #Ростов #Валерий Карпин

Мамаев забивает за «Ростов» только важные голы. Три раза – победные

час назад
Александр Плеханов

«Ростов» выиграл у «Спартака» с минимальным счетом. Впервые в сезоне «Спартак» не забил хотя бы один гол за матч. 

«Ростов» теперь временно поднялся на четвертое место, но отстает от «Спартака» на четыре очка.

Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Мамаев 26

Павел Мамаев – автор победного гола у «Ростова». Это интересно, потому что все результативные действия Мамаева в РПЛ связаны с ключевыми голами:

2019/20

⚽️ «Ростов» – ЦСКА – 3:2. Мамаев забил победный гол.

⚽️ «Ростов» – «Арсенал» – 2:1. Мамаев забил на первой минуте.

2020/21

⚽️ «Тамбов» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил победный гол.

⚽️ «Уфа» – «Ростов» – 0:1. Мамаев сделал ассист на победный гол.

⚽️ «Спартак» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил победный гол.

Официальный сайт РПЛ

Мамаев забил за «Ростов» уже в первых двух матчах. Потом делился впечатлениями: «Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе для этого, думаю, меня и взяли в клуб».

Он перешел в «Ростов» свободным агентом осенью 2019-го – сразу после выхода из тюрьмы. Тогда рассказывал, что выбрал «Ростов» во многом из-за Валерия Карпина. В интервью «КраСаве» Мамаев подтверждал: руководство клуба и тренер показали заинтересованность.

Мамаеву 32 года. Летом из «Ростова» ушли ключевые игроки, но Мамаев по-прежнему остается в статусе одного из главных футболистов команды. Карпину он нравился еще с первого матча: «Лишний раз доказал, что по нему сомнений нет, забьет еще».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Ростов»
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