Мамаев забивает за «Ростов» только важные голы. Три раза – победные
«Ростов» выиграл у «Спартака» с минимальным счетом. Впервые в сезоне «Спартак» не забил хотя бы один гол за матч.
«Ростов» теперь временно поднялся на четвертое место, но отстает от «Спартака» на четыре очка.
Павел Мамаев – автор победного гола у «Ростова». Это интересно, потому что все результативные действия Мамаева в РПЛ связаны с ключевыми голами:
2019/20
⚽️ «Ростов» – ЦСКА – 3:2. Мамаев забил победный гол.
⚽️ «Ростов» – «Арсенал» – 2:1. Мамаев забил на первой минуте.
2020/21
⚽️ «Тамбов» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил победный гол.
⚽️ «Уфа» – «Ростов» – 0:1. Мамаев сделал ассист на победный гол.
⚽️ «Спартак» – «Ростов» – 0:1. Мамаев забил победный гол.
Мамаев забил за «Ростов» уже в первых двух матчах. Потом делился впечатлениями: «Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе для этого, думаю, меня и взяли в клуб».
Он перешел в «Ростов» свободным агентом осенью 2019-го – сразу после выхода из тюрьмы. Тогда рассказывал, что выбрал «Ростов» во многом из-за Валерия Карпина. В интервью «КраСаве» Мамаев подтверждал: руководство клуба и тренер показали заинтересованность.
Мамаеву 32 года. Летом из «Ростова» ушли ключевые игроки, но Мамаев по-прежнему остается в статусе одного из главных футболистов команды. Карпину он нравился еще с первого матча: «Лишний раз доказал, что по нему сомнений нет, забьет еще».