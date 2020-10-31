Мамаев забивает за «Ростов» только важные голы. Три раза – победные

Мамаев забил за «Ростов» уже в первых двух матчах. Потом делился впечатлениями: «Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе для этого, думаю, меня и взяли в клуб».

Он перешел в «Ростов» свободным агентом осенью 2019-го – сразу после выхода из тюрьмы. Тогда рассказывал, что выбрал «Ростов» во многом из-за Валерия Карпина. В интервью «КраСаве» Мамаев подтверждал: руководство клуба и тренер показали заинтересованность.

Мамаеву 32 года. Летом из «Ростова» ушли ключевые игроки, но Мамаев по-прежнему остается в статусе одного из главных футболистов команды. Карпину он нравился еще с первого матча: «Лишний раз доказал, что по нему сомнений нет, забьет еще».