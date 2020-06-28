Мамаев после тюрьмы сыграл только полтора матча – но это уже лучший сюжет сезона

Мамаев вообще не знал будущего, когда выходил из тюрьмы. У Кокорина хотя бы был «Зенит». Там он боролся с корпоративным рабством, а по итогу сменил одну золотую клетку на другую. Он так и не превратился в героя, вляпавшись вместе с «Сочи» во все их сомнительные движухи. Даже набивал себе голевой счет в играх с «Оренбургом» и ростовскими детьми. Мамаев – другой случай. «Краснодар» его сразу не простил, зато «Ростов» приютил на жутком риске.

Для Мамаева это идеальное место, потому что «Ростов» – подпольная фабрика вторых шансов. Тут все подбитые. Песьяков – после зарытых перспектив в «Спартаке». Ионов – после скитаний постзенитовской пьянки. Еременко – после дисквалификации за порошок и пустого демовозращения через «Спартак». И главное – Карпин: тренер, который до этого настолько удалился от тренерства, что вообще ушел в телевизор.

Мамаеву было тяжело. Мешали вечные разборки с женой и история об обезумевшей фанатке. Вдвойне жестко, что он вернулся в футбол на полчаса – и опять застыл на три месяца из-за пандемии коронавируса (событие еще менее вероятное, чем тюрьма). Но Мамаев не сломался. И снова красиво вернулся во второй раз за год.

Первый результат: гол с замены в матче с ЦСКА. Через паузу – гол «Арсеналу» уже на первой минуте.