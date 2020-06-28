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Мамаев после тюрьмы сыграл только полтора матча – но это уже лучший сюжет сезона
Мамаев вообще не знал будущего, когда выходил из тюрьмы. У Кокорина хотя бы был «Зенит». Там он боролся с корпоративным рабством, а по итогу сменил одну золотую клетку на другую. Он так и не превратился в героя, вляпавшись вместе с «Сочи» во все их сомнительные движухи. Даже набивал себе голевой счет в играх с «Оренбургом» и ростовскими детьми. Мамаев – другой случай. «Краснодар» его сразу не простил, зато «Ростов» приютил на жутком риске.
Для Мамаева это идеальное место, потому что «Ростов» – подпольная фабрика вторых шансов. Тут все подбитые. Песьяков – после зарытых перспектив в «Спартаке». Ионов – после скитаний постзенитовской пьянки. Еременко – после дисквалификации за порошок и пустого демовозращения через «Спартак». И главное – Карпин: тренер, который до этого настолько удалился от тренерства, что вообще ушел в телевизор.
Мамаеву было тяжело. Мешали вечные разборки с женой и история об обезумевшей фанатке. Вдвойне жестко, что он вернулся в футбол на полчаса – и опять застыл на три месяца из-за пандемии коронавируса (событие еще менее вероятное, чем тюрьма). Но Мамаев не сломался. И снова красиво вернулся во второй раз за год.
Первый результат: гол с замены в матче с ЦСКА. Через паузу – гол «Арсеналу» уже на первой минуте.
Мамаев говорит, что перешел в «Ростов» в том числе под Карпина. Хвалит его так, как ни одного другого тренера в жизни. Карпин сначала относился к нему с прагматизмом: ставил на товарищеские матчи, но публично не выделял. Зато Гамула и Кафанов сразу объясняли, что Мамаев быстро набирает форму и отлично тренируется. Когда заиграл, Еременко назвал его тонким и умным игроком.
В перспективе Мамаев станет для «Ростова» универсальной опцией. В феврале Карпин рассказывал, что Мамаеву важно играть больше и по-разному: «Надо попробовать его на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках».
Сам Мамаев переосмыслил отношение к футболу: «Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент».
Кажется, в этом году в русском футболе нет другой такой же истории про преодоление и упал-поднялся.