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«Ростов» отпраздновал победу перед трибуной. Все игроки соблюдали дистанцию
28 июня, 11:58
«Ростов» вышел основой, обыграл «Арсенал» (2:1) и много радовался. Карпин рассказывал о подвиге игроков из-за смазанной подготовки. Отдельное проявление – командное фото «Ростова» перед фанатами. У каждого игрока в нем собственная роль – даже у Карпина. Главное: все игроки на дистанции друг от друга. Получился своеобразный отыгрыш на всю ситуацию с коронавирусом.
Это не первое командное фото «Ростова» перед трибуной. Клуб постоянно взаимодействует с болельщиками даже на выездных играх. В августе 2019-го было так:
Тогда «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1) и отпраздновал победу на фоне фанатского сектора. Никакой пандемии еще не было, поэтому игроки обнимались и вставали максимально близко к болельщикам.
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