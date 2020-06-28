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#Ростов #РПЛ #Футбол

«Ростов» отпраздновал победу перед трибуной. Все игроки соблюдали дистанцию

28 июня, 11:58

Твиттер «Ростова»

«Ростов» вышел основой, обыграл «Арсенал» (2:1) и много радовался. Карпин рассказывал о подвиге игроков из-за смазанной подготовки. Отдельное проявление – командное фото «Ростова» перед фанатами. У каждого игрока в нем собственная роль – даже у Карпина. Главное: все игроки на дистанции друг от друга. Получился своеобразный отыгрыш на всю ситуацию с коронавирусом.

Это не первое командное фото «Ростова» перед трибуной. Клуб постоянно взаимодействует с болельщиками даже на выездных играх. В августе 2019-го было так:

твиттер «Ростова»

Тогда «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1) и отпраздновал победу на фоне фанатского сектора. Никакой пандемии еще не было, поэтому игроки обнимались и вставали максимально близко к болельщикам.

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