«Ростов» отпраздновал победу перед трибуной. Все игроки соблюдали дистанцию

«Ростов» вышел основой, обыграл «Арсенал» (2:1) и много радовался. Карпин рассказывал о подвиге игроков из-за смазанной подготовки. Отдельное проявление – командное фото «Ростова» перед фанатами. У каждого игрока в нем собственная роль – даже у Карпина. Главное: все игроки на дистанции друг от друга. Получился своеобразный отыгрыш на всю ситуацию с коронавирусом.

Это не первое командное фото «Ростова» перед трибуной. Клуб постоянно взаимодействует с болельщиками даже на выездных играх. В августе 2019-го было так: